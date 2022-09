Corvera prevé unos ingresos millonarios con la ciudad deportiva del Real Avilés

Los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de Corvera con la anunciada construcción de la ciudad deportiva del Real Avilés en el entorno del pantano de Trasona "van a ser muy importantes" y aunque en el Consistorio declinan dar por ahora cifras ("Aún están detallándose") se prevén millonarios dados los planes del Alcalde, que ya tiene claro el plan de inversiones que acometerá el concejo con lo que obtenga de la venta de los terrenos y licencias de construcción.

El regidor corverano, Iván Fernández, trasladó ayer a los portavoces municipales el contenido del proyecto y cómo se ha ido gestando en un encuentro en el que ya adelantó las inversiones que pretende acometer con esos futuros ingresos. Quiere destinarlos a llevar el saneamiento a las zonas rurales que aún carecen de él, a la sustitución de los conductos de la red de fibrocemento por otros modernos y de PVC, a un plan de reurbanización de espacios públicos y a completar el plan de eficiencia energética que tiene en cartera tanto para las zonas rurales como para los edificios municipales, que a su vez se traducirá en un ahorro del gasto corriente municipal. El resto irá a fortalecer las políticas sociales, culturales y deportivas del concejo, según expuso.

La maquinaria jurídica y administrativa ya está activada en el Ayuntamiento de Corvera. Los técnicos municipales están trabajando desde la semana pasada y está en la cocina la resolución de Alcaldía por la que habrá que modificar la normativa municipal para que esos terrenos municipales puedan acoger la ciudad deportiva del Avilés (un proyecto para el que se estima una inversión de seis millones de euros) así como la resolución que se remitirá al Principado para tramitar el correspondiente estudio de impacto ambiental. Según trascendió en la reunión, el plan pasa por ampliar los usos de esos terrenos (ahora calificados para mediana industria) y sacarlos a la venta mediante una subasta.

"He pedido el apoyo de los grupos de la Corporación para este proyecto, lo ven bien y también aprueban la hoja de ruta", aseguró Fernández, que tiene previsto organizar una ronda de reuniones con las asociaciones de vecinos para recabar sugerencias. Sobre las inversiones que prevé realizar con los futuros ingresos, apuntó: "El objetivo es que los beneficios de la venta de esos terrenos municipales reviertan en el conjunto de la población, más allá de las bondades del propio proyecto, que va más allá de este mandato. Cuando esté culminado, va a atraer al concejo a un flujo de gente. Los ingresos serán importantes y Corvera va a ser mejor con este proyecto", dijo.

Mientras en Corvera celebran los avances hacia esa ciudad deportiva, en Avilés la oposición huga en la herida por la pérdida de la inversión. "No se ha podido gestionar peor", incidió este lunes la portavoz del Partido Popular (PP), Esther Llamazares, quien volvió a acusar a los socialistas avilesinos de opacidad. Según su versión, hace más de año y medio que los populares pidieron acceder al expediente. "Nos dijeron que se estaban iniciado las negociaciones con el club, decidimos esperar para no entorpecerlas y el pasado agosto nos volvimos a interesar por esto. Nos dijeron que aún no podían comentarnos nada. Hasta que la semana pasada nos enteramos por la prensa de la ruptura de las relaciones", protestó.

Llamazares arremetió contra la regidora Mariví Monteserín porque "no conoce el proyecto y celebra que se vaya a Corvera" así como por "no haber puesto todos los medios para que este proyecto, que es muy importante, se quedara en la ciudad".

"Como Alcaldesa, no tiene un pase que haya perdido esta posibilidad de inversión y se permita el lujo de hacer declaraciones molestas hacia quien tiene el ánimo de invertir su patrimonio en la ciudad. Y que no se escude detrás de la deuda. En ningún caso nos consta que desde el Avilés se haya pedido un céntimo al Ayuntamiento ni que se le perdonara la deuda. Solicitaremos todos los expedientes vinculados al Real Avilés", concluyó.