"Lo peor es el bolardo", lamentan los comerciantes de la plaza de Pedro Menéndez

Existe cierta disposción estoica ante el próximo inicio de las obras en la plaza de Pedro Menéndez. "Lo que esperamos es que sean para mejorar y, si es así, pues habrá que aguantarse". Esto lo dice Olaya Esteban, nueva en el barrio de Sabugo, una de las dueñas de la repostería La Señora Waffle. Y este estoicismo se repite si los que hablan son veteranos en la zona. Silvia González, de la zapatería Pisando Fuerte, apunta: "El problema no son las obras, el problema es el bolardo", se lamenta. "Y es que no nos dejan trabajar. El otro día no permitieron pasar a un proveedor que había llegado quince minutos tarde. Les dijo que venía de Ribadesella, pero les dio igual", añade.

Lo del bolardo es un lamento al que se suma Luis Álvarez, que es el responsable de la Pescadería La Perla, uno de los comercios más tradicionales de la zona. Ahora tiene las vallas a unos metros de la puerta de su comercio. "El inicio de las obras no nos ha pillado desprevenidos: sabíamos que había que hacerlo. Pues nada, que las hagan, pero que las hagan bien y no se repita ni lo de Hermanos Orbón, ni lo del parque", reclama. "A nosotros, en todo caso, no nos afectan las vallas. Lo que sí que nos afecta es el bolardo: lo notamos en la recaudación", reconoce el pescadero. Otra cosa será cómo vayan a organizar la llegada de furgonetas el próximo lunes de mercado."Han dispuesto la salida de la plaza por donde el Eva [en la calle de la Cámara], pero veremos", apostilla el pescadero. La actuación en Pedro Menéndez, que es la última fase del plan para el parque del Muelle y su entorno cambien el aspecto del centro avilesino, contempla la instalación de un área de juegos infantiles que se acometerá junto con las obras de urbanización y renovación de servicios, con un plazo de ejecución de siete meses (cinco para la urbanización y dos para los juegos). En el Ayuntamiento sostienen que "se intentará solapar las dos actuaciones con el fin de reducir los plazos", para que ese gran espacio peatonal esté listo a comienzos de verano. "Bueno, por lo menos han organizado un poco la plaza para que no todo sea a la vez", aclara María Luisa Mántaras. "La terraza la tenemos para dentro de la plaza del mercado, no para fuera, pero, bueno, que las terminen rápido que llevamos desde hace ni se sabe de obras en la zona", reconoció una de las camareras del Chicote. Por el momento, no se ha movido un gramo de tierra en la zona. Se han hecho costumbre las molestias. "Que sean cortas", reclaman.