La cuenta de Twitter "Soycamarero", con casi 100.000 seguidores, se dedica a denunciar todos los pesares que tienen que aguantar los camareros, tanto de los jefes o empleadores como de los clientes.

Además de las denuncias, también publica memes al respecto. Uno de los últimos tiene al Parche de Avilés como protagonista que se ha vuelto viral. Bajo el texto "Cuando es hora de cerrar pero no se dan por aludidos..." se muestra un vídeo donde se aprecia una mesa de terraza en la que están cuatro personas en el medio de la plaza, sin ninguna mesa alrededor; para mostrar después otro negocio hostelero del Parche, al que presupone que pertenece la mesa y que tiene todo ya recogido.

Cuando es hora de cerrar pero no se dan por aludidos... pic.twitter.com/xBMFB5amt4 — Soy Camarero (@soycamarero) 19 de mayo de 2023

La situación real no es la que intenta mostrarse en el vídeo, ya que la mesa pertenece a la terraza de otro negocio hostelero que está mucho más cerca. Y de hecho, entre las respuestas a la publicación está la de una de las jóvenes que aparecen en el vídeo. "Pero que el bar no es el que se ve en el vídeo, es otro que está enfrente de donde teníamos la mesa y estaba abierto, había gente en la terraza que esta metida para dentro (no de ve en el vídeo)", explica la joven, tratando de explicar por qué se dio esa situación.

pero que el bar no es el que se ve en el vídeo, es otro que está enfrente de dnd teníamos la mesa y estaba abierto, había gente en la terraza que esta metida para dentro(no de ve en el vídeo) — sof(ía)💋 (@sofiiaaldama) 19 de mayo de 2023

Aún así, la publicación ha abierto el debate sobre qué hacer en esa situación, es decir, en la de estar cerrando pero que los clientes no se den por aludidos, y hay respuestas para todos los gustos. "A partir de la hora de recoger habría que cobrarles un suplemento de 10€ el minuto y por adelantado si quieren quedarse", dice un usuario, mientras que otro propone decirles "bueno chicos, yo me voy ya, cuando acabéis dejadlo todo recogidito ¿vale?".

Otras denuncias

Además de memes, la cuenta "SoyCamarero" también ha dado voz a muchas denuncias, como una última sobre una oferta de trabajo a una camarera, una conversación por el móvil en la que, tras obtener el currículum el hostelero también pretende profundizar un poco más en la vida de la candidata preguntándole si vive cerca del establecimiento o si tiene coche. Hasta ahí todo normal si no fuera porque el hostelero también pretendía conocer cuestiones más personales como si tiene planeado hacer algún viaje, si está casada o soltera e, incluso, si tiene hijos.

A una compi le hacen estas preguntas para un puesto de trabajo, seguimos para bingo. pic.twitter.com/zRGIUTz9VU — Soy Camarero (@soycamarero) 15 de mayo de 2023

La publicación de "SoyCamarero" ha obtenido un buen número de respuestas de usuarios, quienes se preguntan si el hostelero pretendía ligar con la camarera o que le había faltado preguntarle la talla del sujetador, por poner tan solo unos ejemplos.