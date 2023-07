Edu Cortina: "Mi prioridad era escuchar al Avilés"

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, puede respirar tranquilo. Ha conseguido retener a su ancla. Edu Cortina (Oviedo, 1996) ha sido el primero en firmar su renovación con el conjunto blanquiazul y la próxima temporada volverá a luchar por ascender a Primera Federación. Aún con el disgusto del no ascender ante el Granada B, el ovetense cuenta las claves de su continuidad y hace balance de lo vivido la última campaña.

–¿Qué tal las vacaciones?

–Ajetreadas (bromea). Cuanto terminó la temporada tenía mi último examen de Derecho, por lo que hasta ese momento no tuve vacaciones. Por suerte salió todo bien, ya tengo aprobadas todas las asignaturas obligatorias. Ahora ya estoy más relajado.

–¿Qué le ha convencido para renovar por el Avilés?

–Han sido varias cosas. Cuando terminó la temporada enseguida el club me comunicó que tenía la intención de que siguiese. Lo tenían muy claro. Pasaron un par de semanas, por el tema de que no había director deportivo, pero estábamos en contacto casi diario y yo tenía claro que mi prioridad era escuchar al Avilés, independientemente de que llegase alguna oferta. A los clubes les decía que quería escuchar al Avilés. Estoy en casa y quiero revertir el final de la temporada pasada. Además, apostaron por mi cuando no era fácil, porque venía de tres años complicados. Luego, salió la noticia de que el cuerpo técnico iba a continuar y Cañedo me dijo desde el principio que quería contar conmigo. Natalio también me escribió para preguntarme como iba el tema y comentarme que el club estaba deseando que renovase. Estoy muy a gusto en el Avilés y llegamos a un acuerdo fácilmente.

–Por lo que dice, todo fue bastante fácil.

–Tardó en cerrarse porque el club no quiso apresurarse en las primeras semanas. No había director deportivo y hay que sentarse y pensar todo bien, pero desde el primer día la intención de las dos partes era seguir. Se llegó a un acuerdo bastante rápido.

–¿Hubo ofertas de otros sitios?

–Hubo un poco de todo, tanto de Primera como de Segunda Federación.

–¿Por qué solo ha renovado por una temporada?

–Ya el año pasado firme un año y mi idea es eso, ir año a año. Nunca se sabe lo que puede pasar, tanto por parte del club como por mi parte. Puede ser que tenga un año buenísimo y el club quiere que siga o que pase todo lo contrario, que esté horrible o me pase algo y me convierta en algo malo para el club. Creo que el ir año a año está bien.

–Según comenta, que Cañedo siga en el banquillo ha sido uno de los grandes motivos para seguir.

–Así es. Cañedo apostó por mi cuando venía de arrastrar varías lesiones y estoy muy agradecido por ello. Siento que en un proyecto como el del Avilés, que quieren que todo vaya hacia arriba, una de las claves es conseguir estabilidad. Siempre hacen falta ciertos cambios y retoques, es normal, pero darle estabilidad al cuerpo técnico y seguir con el mismo estilo e ideas creo que es una ventaja de cara al año que viene.

–Además, el estilo de Cañedo encaja a la perfección con su juego.

–Cañedo tiene un estilo muy ofensivo, que quiere proponer mucho, apretar muy alto y llegar con mucha gente. A principio de temporada fui cambiando entre el puesto de pivote y el de volante, pero ya en la segunda vuelta me coloqué como pivote fijo. Su estilo hace que estemos muy expuestos. Tanto el pivote como la línea defensiva tienen que hacer basculaciones rápidas y correr muchos metros hacia atrás. Yo soy un jugador que si estoy bien físicamente tengo mucho recorrido y esa propuesta me sienta bien.

–¿Ha sido esta su mejor temporada?

–No sé si la mejor, está más o menos al nivel de la última con el Oviedo B. Cuando subí al primer equipo no tuve una buena temporada y las siguientes ya es cuando me rompí la rodilla. Ese último año en el filial del Oviedo, que casi hacemos play-off, fue muy bueno. Esta temporada, sobre todo en la segunda vuelta, fue muy buena. Fui un poco de menos a más. Venía de temporadas malas, y cuando agarré mi punto físico ideal es cuando mejor rendimiento di.

–Habla de la importancia que tuvo este año no tener, por fin, lesiones.

–Los futbolistas casi nunca jugamos sin molestias, siempre hay algo, pero ha sido muy importante que no he tenido lesiones graves. No puedo estar más encantado. A raíz de la operación de rodilla que tuve, todos estos años estoy haciendo trabajo complementario en un centro de entrenamiento y creo que se está notando.

–¿Cómo fueron los días posteriores al no ascenso?

–Todavía seguimos jodidos. Fue complicado. Es un palo, porque tienes la ilusión de que se pueda conseguir. Eres consciente de que puede no darse, al final es fútbol, pero el disgusto te dura mucho tiempo. Hasta que empecemos otra vez con el chip nuevo de volver a entrenar no creo que se nos pase.

–Toda Asturias se volcó con ustedes.

–Mucha gente que no era del Avilés, aficionados de otros equipos, creo que también les fastidió que no consiguiésemos el ascenso. Este año conseguimos hacer que la gente se enganchase al equipo, sobre todo a partir de enero. Para Asturias sería una noticia muy buena que hubiese un equipo en Primera Federación. Cuando llegas a un play-off, a no ser que haya una rivalidad como Sporting y Oviedo, creo que cualquier asturiano, sea del equipo que sea, se vuelca.

–Ojalá se repita este año, ¿no?

–Espero que se repita ese ambiente, pero con un desenlace diferente.

–Si se puede, mejor acabar primeros y subir directamente.

–Sería ideal. Ya vimos lo que cuesta si no eres primero. Aunque quedes segundo tienes que ganar dos eliminatorias ante equipos de nivel y es muy complicado. Si se queda primero es diferencial, pero firmo subir quedando quinto.

–¿Ha hablado con Javi Vidales?

–Me escribió, estuve hablando por mensaje con él. No tenía el placer de conocerle personalmente, pero me mandó mensajes muy cariñosos de bienvenida al club. Mi primera impresión es que es una persona muy maja y cercana.

–¿Cómo está viendo los primeros movimientos de esta temporada?

–La verdad que muy bien. Son jugadores muy jóvenes, asturianos, que es el camino que se está marcando el club. En Asturias hay jugadores de nivel de sobra. Otros años había muchos fichajes de fuera, que obviamente tiene que haber, pero hay muchos jugadores asturianos de nivel que es muy interesante poder recuperarlos, porque el proyecto del Avilés es ilusionante y ambicioso. A nivel de edad son grandes movimientos, pero vienen con ese plus de hambre. La combinación con los ya renovados, como Pablo Espina, Jorge Fernández o Natalio creo que puede funcionar.

–Aparte de su renovación, la gente está pidiendo otros nombres como Isi Ros y Mayorga.

–Espero que se consiga retener a los jugadores que el club considere que deben seguir. Confío plenamente en el trabajo que está haciendo el director deportivo y el presidente. Si consiguen renovar a muchos jugadores de la temporada pasada sería buena noticia. Le das continuidad y estabilidad al proyecto. Si logran que haya una base tras jugar una temporada entera ya vamos a tener esa ventaja, así no hay que cambiar el equipo entero. Este año nos costó más arrancar porque si hay muchas caras nuevas hay un proceso de adaptación.