El Real Avilés, dispuesto a trasladarse a su futura ciudad deportiva de Corvera

El futuro del Real Avilés en la ciudad está en juego. El club estaría dispuesto a trasladarse a su futura ciudad deportiva de Corvera si se malograra el acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés para suscribir una nueva concesión del estadio Suárez Puerta durante varias décadas, no con prórrogas, y abordar la reforma del estadio. Si se cumplen los plazos previstos, en el primer semestre del próximo año podrían comenzar las obras en el concejo corverano.

La presidencia del Real Avilés se muestra conciliadora y quiere iniciar con carácter inmediato las negociaciones con el equipo de gobierno bipartito avilesino. Mientras desde Cambia Avilés están por la labor, el PSOE se mantiene, al menos de momento, firme en su postura: o el club abona los 170.000 euros que adeuda y que corresponden a intereses, o no hay nada que negociar. Además, plantea una prórroga de la concesión para preparar los pliegos de la licitación de las obras de remodelación del estadio para luego proceder a la licitación, ligada a culminar esa modernización del estadio.

Los grupos de la oposición, PP y Vox, ya han cargado contra el equipo de gobierno y exigen iniciar cuanto antes las conversaciones, ante el temor de que realmente el club se pueda trasladar a Corvera.

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, ha insistido en reiteradas ocasiones en que «el club tiene que estar en la ciudad», y en que quiere hacer la inversión de 14 millones de euros en el estadio Román Suárez Puerta, cuyo proyecto está finalizado y solo pendiente de «detalles técnicos» que pretende concretar con el Ayuntamiento.

«La voluntad la hay, pero no es infinita», aseguran desde el club. Yel dinero tampoco. Hasta ahora se sostiene con fondos privados, añaden, «pero tiene que ser autosuficiente», y para eso necesita el nuevo estadio. «Si no se reforma, no podremos desarrollar el proyecto con la viabilidad que se necesita. En la ciudad deportiva de Corvera, que será propiedad del Avilés, sí se podía hacer», insisten.

El proyecto del Real Avilés para el Román Suárez Puerta, ubicado en el centro de la ciudad, supondría una inversión de 14 millones de euros. Consistiría en cerrar los dos fondos –lo que aumentaría la capacidad del recinto–, hacer una cubierta continua, y abrir en los bajos de las gradas tiendas y locales que generen actividad comercial y de ocio. Para este último objetivo es preciso que el club sea el gestor de los espacios que dan a la calle José Cueto, algo que impide el actual convenio y que requiere el traslado de la comisaría de la Policía Local y la sede de la asociación de vecinos del Quirinal. Pero el Real Avilés estaría dispuesto a correr también con las reformas de estos espacios.