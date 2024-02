Así ven los entrenadores de Langreo y Avilés el derbi asturiano de este domingo

Langreo y Avilés se enfrentan este domingo a las 17.00 horas en un derbi que promete ser de alto voltaje. Por ello, ambos entrenadores confían en sus aficiones para conseguir ese plus que les lleve a la victoria.

Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés

"Ver así a la afición nos motiva, son un estímulo y un aliciente. Estar arropados es algo que agradecemos, pero tenemos que corresponder". El Avilés está a unas horas de afrontar uno de los encuentros que la afición tiene apuntado en el calendario. Los blanquiazules se enfrentan a su gran rival, el Langreo, y Manolo Sánchez Murias, entrenador blanquiazul, quiere brindar a su afición una victoria en un territorio que se mantiene inexpugnable.

"Del Langreo destacaría el ritmo que le mete a los partidos, la decisión de sus futbolistas y la capacidad que tiene para llegar rápido a la portería rival", analizó el gijonés, que calificó a los azulgranas como un equipo "atrevido, vigoroso e intenso". Sánchez Murias no quiso quitar importancia al derbi, ya que, a parte de la rivalidad que hay entre ambos conjuntos, "es un partido con trascendencia por la altura de la temporada a la que estamos. Son tres puntos importantes", apuntó.

El entrenador blanquiazul no quiso dar pistas sobre el once que saltará mañana al campo y descartó hablar de los jugadores lesionados. Sobre Sierra, tocado tras un entrenamiento de esta semana, confesó ser optimista, aunque ya maneja alternativas por si el granadino no puede ser de la partida. El que está de vuelta es Cortina, lo que puede provocar un cambio en el once. "Es algo que habíamos hablado con la llegada de Alberto Martín, ahora podemos tener diferentes variantes", indicó el gijonés, que tampoco se mojó a la hora de hablar de la posibilidad de su último fichaje, Zubiri. "Está entrenando bien y está disponible", sentenció.

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

Javi Vázquez, entrenador del Langreo, afronta su cuarto derbi como azulgrana, aunque esta vez es distinto a otras ocasiones. Los langreanos han conseguido hacer de su campo un fortín y se mantienen invictos en casa, algo a lo que quieren dar continuidad contra el Avilés. «Tengo ganas de sumar mi primera victoria en un partido así, me molan los derbis», confesó el madrileño, que tiene una gran lista de bajas para el duelo.

«Queremos seguir puntuando para conseguir nuestro objetivo, que es la permanencia», señaló el madrileño, que apuntó que en Segunda Federación todos los equipos son peligrosos, lo que les obliga a estar alerta para hacerse con los tres puntos. «O pones todo lo que tienes o te la llevas», añadió. El Avilés ha cambiado de entrenador respecto al duelo de la primera vuelta, aunque Vázquez no aprecia cambios en la idea de juego. «Buscan que la identidad sea parecida. Hay algún aspecto distinto, pero tiene una base común. Hay cambios en la estructura, pero la idea sigue siendo parecida», analizó.

El Langreo llega al derbi con una plaga de bajas, algo que no preocupa a su entrenador. «Cuando unos no están, hay jugadores a los que puedes darles la oportunidad. Las bajas son una oportunidad para que salgan otros», aseguró el madrileño, que quiere que todos sus jugadores se sientan importantes, porque «para que el equipo esté donde está es necesario que todos compitan al máximo nivel». El último encuentro de los azulgranas, ante el Oviedo Vetusta, no dejó la mejor versión de los de la Cuenca, pero eso no preocupa a Vázquez. Eso sí, el madrileño espera que la afición se vuelve para aupar a los suyos. «El derbi que viví aquí fue espectacular. La grada va a ser nuestro jugador 12, se ha creado un vínculo muy bonito y tenemos que aprovecharlo», finalizó.