El desfile de Antroxu desborda Aviles con unas 12.000 personas en la calle

Toda Asturias en Avilés. El desfile del martes de Antroxu se convirtió en una cita multitudinaria ya desde el mediodía. Las buenas temperaturas y el ambiente en las terrazas del centro ya auguraban una tarde de lleno absoluto en la ciudad. Y así fue. Según las cifras oficiales del Ayuntamiento, unas 12.000 personas se congregaron en el 42.º Gran Desfile d’Antroxos, Moxigangues y Carroces en el que «Cultura estática» se impuso en la categoría de grupos con una representación de las esculturas y bustos que están repartidas por la villa, desde Pedro Menéndez, a Marta y María, Palacio Valdés y La Monstrua.

En parejas, el premio se lo llevó «Un carnaval de ensueño», en el que el hada y el duende de los bosques mostraron unos disfraces de fantasía ambientada en la naturaleza.

En individual, «La Celestina, arte de literatura», puso la nota literaria, lo que le valió el triunfo. La animación no cesó durante las tres horas largas hasta que finalizó el gran pasacalles festivo en el Parche, incluidos algunos de los artilugios del Descenso de Galiana del pasado sábado. Las primeros en salir al ruedo y abrir el trayecto fueron las comparsas del Antroxu tradicional. Con gaitas, bombos y un carro tirado por bueyes, los miembros de Xareu d’ochobre, iban acompañados por los mazcaritos de «Sabia Nueva» de Sabugo y se llevaron los primeros aplausos del público. «Lo que necesites ye amor», exclamaban a la entrada del grupo que resultó subcampeón, «La caravana del amor», y que hacía referencia al ya programa de televisión de Isabel Gemio.

Con unos cuarenta integrantes, animó la tarde en el Parche con media docena temas pop de los noventa y dos mil, pero también de los años sesenta, que captaron la atención del público con sus disfraces de cupido. Con aún más miembros, ochenta, «Tamos como abeyes» revolucionó el gallinero con un espectáculo en el que destacó una gran abeja reina de casi diez metros y un animado baile coregrafiado desde el escenario y también a pie de plaza. Los «Dioses del Antiguo Egipto» fue la pareja subcampeona del evento, con disfraces que realizaban un homenaje a Anubis y Bastet, dioses de la muerte y del hogar respectivamente.

Terceros resultaron «Asturies», y es que la Santina y Don Pelayo hicieron acto de presencia para jolgorio de los asistentes, que mostraron sus respetos a los ancestros asturianos. La tradición y mitología regional siguió presente en la categoría individual. «El Busgosu», una criatura de los bosques mitad cabra mitad humano, logró el segundo puesto, mientras que «Charlie Rivel», que ofreció un espectáculo «clown», fue tercero gracias risas que provocó entre los espectadores.

En el Parche, y a la espera de que comenzasen a llegar los participantes en el desfile, la gente ya abarrotaba la plaza con disfraces de todo tipo, tanto individuales como grupales. En esas estaban Luisa Ortega, Ángel García, Indara Peláez, Gabriel Gómez, Joel Fernández y Nela garcia. "Somos fans de las pelis de miedo", señaló Peláez, quien explicó que la idea del conjunto grupal, inspirado en el cine de terror llegó, porque "no pudo ser en Halloween, así que lo preparamos para el Antroxu". Allí, el grupo de amigos esperó la llegada de los primeros participantes del desfile d’antroxos, moxigangues y carroces.

A diferencia del año anterior, en esta ocasión el tiempo sí que acompañó con temperaturas que superaron los 20 grados. Con cielos despejados y ambiente casi veraniego en pleno febrero, el público se animó a acercarse y colapsar el Parche y La Cámara. Entre el tumulto, las temáticas de los disfraces tocaron todos los palos durante el Antroxu y el desfile fue buena muestra de ello.

Además del terror, el cine de fantasía, con el que crecieron tanto mayores como pequeños, también estuvo presente. "Venimos de princesas Disney", señaló Estefanía Pereira, disfrazada de Blancanieves junto a Borja Rodríguez, en representación de los siete enanitos. "Como soy el alto, hago de todos", bromeó Rodríguez. Junto al clásico cuento también estaban presentes Bella y Bestia, Rapunzel y Maléfica, Elsa de Frozen y Mérida de Brave. "Es el primer año que venimos, siempre tocó trabajar, pero hoy queremos pasarlo bien y disfrutar todas juntas", señaló Pereira.

"Es increíble todo lo que se lo trabaja la gente. Es una gozada salir a la calle y ver un desfile como este. Tiene mucho mérito lo que hacen", indicó Sheila Martín, engalanada con una camiseta de su ídolo, Cristiano Ronaldo. "Estas fechas son muy especiales para los niños. Ves como sonríen cuando ven las carrozas y a la gente bailando y vale la pena acercar", apuntó su padre, Alberto, que vigilaba de cerca a su hija, no fuera a ser que se perdiera entre la marabunta de gente.

Mientras, Remedios Ruiz acercaba a su nieto Mateo al desfile, para que pudiese jugar con el confeti. "Sus padres no podrían acudir por culpa del trabajo, así que me tocó a mi. Lo hago encantada, es una forma fenomenal de pasar tiempo juntos", señaló la anciana, que, para ir a juego, se puso una gorra de entrenador Pokémon, ya que su nieto iba de Pikachu.

La llegada al Ayuntamiento comenzó de forma vertiginosa. A las 19.00 horas hizo entrada la peña "Xareu d’ochobre", como representantes del Antroxu tradicional con máscaras y acompañados de un carro tirado por bueyes. Tras ellos apareció, en blanco y negro, Charles Chaplin, que ofreció un sketch sobre el escenario como muestra del cine mudo de humor. Casi sin tiempo a reaccionar, la charanga "Picante" puso la música en el momento que subía Difac, ataviados como payasos de circo. Con la música, comenzó la diversión en el Parche.

Tras Difac, llegó "El Franco-tirador", que llegó de "buen humor" al escenario. Seguida, la asociación avilesina Rey Pelayo con decenas de miembros disfrazados de la popular serie "La casa de Papel".

La charanga Ventolin llamó al fin del conflicto palestino-israelí y el fin "de la matanza". Para ello, quisieron dedicar su actuación "al pueblo de Gaza", con vestimenta típica de Palestina y porciones del Guernica, de Pablo Picasso, a sus espaldas.

El payaso Charlie Rivel, que llegó como participante individual, ofreció un espectáculo de "clown al mejor nivel internacional", señaló Alberto Rodríguez, maestro de ceremonias durante el desfile de ayer. "Intento imitarlo lo mejor que puedo", aseguró Jose Antonio García, quien se encontraba tras el maquillaje de Rivel.

Por su parte, Guillermo Pelayo "El barquillero de Avilés" y su nieto, Mateo Menéndez Pelayo, fueron también muy aplaudidos. "El pinche no es más grande que el baúl de los barquillos", destacó el presentador.

Cerca de ellos se leía "Lo que necesites ye amor". Era una caravana previa a la entrada del siguiente grupo, en referencia al ya mítico programa de televisión de Isabel Gemio. "Tengo el corazón contento" cantaron la veintena de integrantes que animaron la tarde en el Parche con media temas de diferentes épocas que, con sus disfraces de cupido, hicieron comunión con el público.

"El Antroxu de Avilés es ideal para calentar motores para el de Oviedo"

Las calles de Avilés ayer no solo estaban abarrotadas por avilesinos y vecinos de la comarca. Familias de Gijón y Oviedo, entre otros lugares, no quisieron perderse el desfile del Antroxu avilesino, llamados por todo el colorido y el gran cartel que tiene la cita.

"Con el pedazo de día que hacía no nos podíamos quedar en casa. Siempre hemos querido venir al Antroxu de Avilés, porque tiene mucha fama, y hoy aprovechamos", señaló Ruth González, que formaba parte, junto a sus hijos Marcos y Clara, de la marabunta de personas que observaban el desfile. "Somos de Gijón y aunque ya tuvimos nuestro desfile, nos quedamos con ganas de más", apunta Clara, engalanada con un traje de princesa Disney. De Oviedo es Lucas Suárez, que junto a sus padres Ernesto y Claudia quería seguir presumiendo de su disfraz de Spiderman.

"Es que en Oviedo todavía no ha sido el Carnaval y yo no lo quería tener más tiempo guardado en el armario", confesó el joven. "Como hoy no tenía clase, hemos decidido venir hasta aquí. Estuvimos tomando algo tranquilamente, dando un paseo por la ciudad, y el desfile nos está encantando. Da gusto ver cómo la gente se trabaja los disfraces y el humor que tiene. El ambiente que tiene la ciudad es único", comentó el padre. De la capital también se acercaron Mónica Gómez y Pablo Artime. "El Antroxu es algo que nos encanta a los dos, nos gusta ir a verlo a muchos sitios. Además, este fin de semana nos toca en casa, por lo que el de Avilés es ideal para calentar motores", señaló la pareja, que iba disfrazada de Harry Potter.