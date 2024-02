Avilés se "enchufa" a Cadasa tras detectar olor y sabor a gasoil en el agua del grifo

Una veintena de vecinos alertaron a la Policía Local y a Aguas de Avilés desde el lunes sobre un olor o sabor a gasoil procedente del agua del grifo. El servicio de aguas inició entonces una recogida de muestras para el análisis sobre el posible contenido en hidrocarburos y su control con el objetivo de localizar el motivo. Esas muestras ya se han enviado al laboratorio y los resultados esperan recibirse a finales de semana. Por lo pronto, dos responsables de Aguas de Avilés, el jefe de la ETAP de Avilés, Guillermo Noriega, y la directora técnica, Elena Losada, afirmaron que "hasta este momento, el agua es apta para el consumo". Ambos comparecieron ayer a las 21.45 horas para explicar los detalles de esta actuación en compañía de Pelayo García, concejal de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Avilés. "En el momento de que el agua no lo sea, lo comunicaremos de inmediato", añadieron desde Aguas de Avilés.

Por el momento, no existe ninguna certeza sobre el origen de ese olor y sabor que han percibido los vecinos de varios barrios de Avilés, desde El Quirinal hasta Sabugo. Es más, Aguas de Avilés baraja cualquier posible causa hasta que obtenga los resultados de las muestras enviadas al laboratorio. La labor desarrollada hasta el momento incluye la revisión de la estación de tratamiento de La Lleda y "no se ha detectado ninguna anomalía en el proceso ni en la calidad del agua, es decir, en los parámetros de ph, conductividad, turbidez y cloro", apuntó Pelayo García, que agregó además: "por seguridad, desde las 16.00 horas hemos cambiado la fuente de suministro de agua". Ahora, esa fuente es la de Cadasa, una de las cuatro opciones que tiene Avilés para abastecer de agua a sus vecinos.

Con el fin de dar con el origen de esta situación anómala que no pocos vecinos han apreciado en sus grifos, Aguas de Avilés ha presentado una denuncia para que la Policía inicie una investigación paralela a la técnica. Noriega y Losada, entre otros, se han encargado de extraer muestras de aguas en varios domicilios para su posterior envío al laboratorio. En sus visitas no han percibido rastro alguno ni del olor ni del sabor a supuesto carburante. "En los dos que he ido yo no he sido capaz de detectarlo, es más, en la misma comunidad había vecinos que sí lo habían notado y otros que no, otros decían que en un momento si han notado algo pero luego no. La muestra se hace en el momento que llegamos", señaló Elena Losada.

La estación de tratamiento de agua de Avilés. / I. G. I. G.

Algunos vecinos se han puesto en contacto con el periódico para afirmar que habían alertado del problema a Aguas de Avilés y que, según su testimonio, la firma les había recomendado no consumir agua del grifo "ni para personas ni animales". Ante esta afirmación, Losada dejó claro que "Aguas de Avilés no ha trasladado a los vecinos ese mensaje, aseguro desde dirección o la planta de tratamiento, las personas que está haciendo los análisis no lo ha trasladado". "Asistimos a todos los avisos que tenemos y es cierto que en épocas de lluvia el agua puede tener un poco de sabor o de olor pero olor a lo que se comenta, no lo hemos percibido", concluyó Noriega.

Cuatro fuentes de suministro y solo la vía de Cadasa en uso como medida preventiva

El agua corriente de Avilés procede de cuatro orígenes diferentes y en cantidades muy variables. Parte del agua se capta en el propio concejo y otra parte a decenas de kilómetros de la ciudad, de forma que la mayor parte de los consumidores la toman mezclada, pero la composición es diferente en cada zona de la ciudad. El agua más pura llega de los manantiales de La Fervencia. Se capta en una finca que el Ayuntamiento compró allá por los años 40 y que, entonces, le daba derecho a utilizar el agua, que ahora se regula mediante una concesión. Pero el manantial de La Fervencia es insuficiente para abastecer a todo el concejo. De hecho, solo aporta alrededor de un 5% del agua que se consume en Avilés. A los hogares llega mezclada con la que proporciona el Consorcio para el Abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado, Cadasa, y que llega de los embalses de Tanes y Rioseco. Esta es un agua que se compra al consorcio, pero que viene ya tratada, y supone otro 18% del total que se consume en Avilés. El grueso del agua proviene, sin embargo, del Occidente, del río Narcea. Llega a través del canal construido a mediados de los 60 para hacer llegar el agua del río a las instalaciones de Ensidesa, ahora ArcelorMittal, y a la propia ciudad. El agua se recoge a la altura de la localidad de Quinzanas, en Pravia, y se conduce hasta Avilés y los embalses de La Granda, Trasona y también el de San Andrés de Los Tacones, en Gijón. El Narcea aporta más de la mitad del agua que se consume en Avilés, y se considera de la categoría más alta. No obstante, al provenir de un río, es necesario pasarla por la estación de tratamiento de La Lleda. Desde La Lleda, y mezclada con la que proviene del río La Magdalena, el agua del Narcea abastece a una importante parte de la ciudad, lo que en la empresa denominan "sector La Lleda", que comprende el centro, entorno de la ría y también el Parque Empresarial y Valliniello. Del río Magdalena, por último, procede alrededor del 24% del agua de consumo. Junto con el manantial de La Fervencia, es el único recurso propio de Avilés, pero es un río que tiene poca cuenta y depende mucho de las lluvias. En épocas de escasas precipitaciones, apenas puede recogerse agua de allí, y por eso se complementa con la que ofrece Cadasa, que es el principal recurso hídrico de Asturias y ahora única vía en uso en Avilés como medida preventiva.