Impulsan un programa para paliar la soledad no deseada entre los ancianos

Primero fue Avilés el concejo que impulsó entre colectivos vecinales un programa de apoyo a ancianos que viven solos y ahora Corvera lanza "Corvera te acompaña", un nuevo proyecto que presenta hoy la vicealcaldesa, Patricia Suárez, y que tiene por objeto combatir la soledad no deseada de las personas mayores. La iniciativa conlleva la organización de una red de personas que voluntariamente harán de acompañantes en situaciones de la vida cotidiana. "No se trata de un servicio complementario a la Ayuda a Domicilio. Estos voluntarios y voluntarias no son cuidadores ni realizan tareas del hogar ni hacen la compra… sino que se ofrecen para que las personas mayores no se sientan solas, que tengan alguien con quien conversar en casa o con quien dar un paseo", según explican desde el gobierno local.

También se pretende que este nuevo servicio sirva para ayudar a socializar con otras personas en similares circunstancias y, a medio plazo, animarles a participar en actividades de ocio y entretenimiento en el centro de día y centro social de mayores que se está construyendo en lo que era el centro de salud de Las Vegas. Desde el gobierno local han enviado cartas a los posibles beneficiarios del programa.