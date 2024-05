Gerard Barri, exjugador del Avilés y líder defensivo del Manchego: "No cambiaría mi paso por Avilés, aprendí mucho"

Aunque alguno que otro en la grada del Polideportivo Rey Juan Carlos I no sabía exactamente dónde estaba Avilés, uno de los zagueros del Manchego conoce a la perfección al conjunto blanquiazul. Se trata de Gerard Barri (Vallgorguina, Barcelona, 2001), central del conjunto de Castilla-La Mancha que defendió los colores de la villa del Adelantado tras el mercado invernal de 2022. Aunque solo disputó 86 minutos en el Suárez Puerta, ya que su etapa en el Avilés estuvo marcada por una lesión en el tobillo, el catalán guarda un gran recuerdo de su paso por Asturias. De hecho, confiesa que no le gustó nada el sorteo, ya que uno de los dos equipos acabará bajando a Tercera Federación. Este domingo a las 18.00 horas se decidirá cuál de los dos se mantiene en la categoría.

–¿Cómo vio el encuentro de ida en Ciudad Real?

–Lo que más destacaría fue el calor, creo que marcó el partido. Fue un encuentro que se hizo muy largo, con poco juego por culpa de todas las paradas que se hicieron. Por suerte, las emergencias médicas se quedaron en un susto, pero la temperatura y esos sustos creo que condicionaron. El partido estuvo bien, fue un duelo en el que se vio de manera clara las ideas que tenían los dos equipos desde el principio.

–Parecía que, de primeras, el Avilés quería amarrar el empate.

–Ellos iban con una idea clara de lo que querían y, aparte, el calor hizo que ese plan funcionase. Al final el Avilés jugaba fuera, en la primera parte se notó que querían ver a qué rival se encontraban. La segunda parte creo que podría haber tenido más ritmo. Ellos hicieron su partido y les salió como querían.

–El Manchego, sobre todo en la segunda parte, quería sí o sí hacerse con la victoria.

–Fuimos dominadores del juego, pero nos faltó suerte en el área. Generamos peligro y tuvimos ocasiones, una pena que no supiésemos finalizarlas.

–¿Con qué planteamiento quieren venir a Avilés?

–Nosotros intentaremos ir a dominar en todos los aspectos del juego y vamos a trabajar para ello. El Avilés, jugando en casa, supongo que tratará de proponer más, pero nosotros queremos volver a ser protagonistas.

–El campo promete ser una caldera, con la afición movilizándose para llenar el Suárez Puerta.

–El ambiente de fútbol va a ser top. No es el mejor contexto para ser el equipo visitante. Cuando vi el sorteo y que nos tocaba el Avilés me supo mal, porque uno de los dos equipos va a terminar descendiendo.

–¿Cómo recuerda su paso por el Avilés?

–Fue una etapa corta y marcada por una lesión. No pude disfrutar todo lo que me gustaría. A las dos semanas de llegar caí lesionado del tobillo y apenas pude jugar. No disfruté ni del campo ni de sentirme futbolista prácticamente. Eso sí, fue una experiencia más, no lo cambio por nada. Era la primera vez que salía de una cantera, me iba lejos de casa y de todo se aprende. Ahora espero llevarme una alegría de esta visita.

–Aunque no jugó, guarda un gran recuerdo de su paso por aquí. Parece que le ayudó a crecer como persona.

–La verdad que sí, me ayudó a crecer y a valorar muchas cosas. Fue mi primer equipo donde ya me juntaba con gente mayor. La experiencia no fue como esperaba, pero no lo cambio por nada. Aprendí mucho. No cambiaría para nada mi paso por el Avilés.

–¿Cuándo estuvo aquí ya se empezaba a ver el "boom" que ha vivido el club durante estos años?

–Se está haciendo un buen trabajo y durante estos años se ha notado. Han ido creciendo y la gente se ha vuelto a enganchar al equipo. Desde mi marcha he ido siguiendo al equipo y se que se va a vivir una tarde de fútbol muy bonita. Los aficionados del Manchego están llenando el segundo bus para ir hasta Avilés y se que ahí la gente se está volcando, va a ser espectacular.

–¿Cómo fue el reencuentro con Natalio y Davo Armengol, con los que coincidió en el Avilés?

–Fue una alegría verlos. Cuando acabó el partido estuve un buen rato hablando con ellos y pensando en qué hubiese pasado si todo hubiese ido bien. Durante esta temporada también pude ver a Javi Pérez y a Morcillo, con los que también coincidí y también jugué contra ellos. Estoy muy contento de volver a verlos, aunque el contexto no es el ideal.

–Poco a poco en el Manchego está teniendo más protagonismo.

–Llegué en enero, que venía de una categoría más baja, y al principio me costó adaptarme. Poco a poco fui rascando minutos y ahora, en el tramo final, he empezado a coger más tiempo y creo que se nota que estoy a gusto. Ahora me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente, y creo que consigo transmitirlo en el campo.

–¿Qué cree que pasará el domingo?

–Los dos equipos estamos trabajando con el mismo objetivo y vamos a ir a tope a por ello. Será una pena, porque al final a uno de los dos le tocará descender, pero me toca tirar por mí y por mi equipo. Le tengo mucho cariño al Avilés, pero me toca defender a muerte al Manchego.

