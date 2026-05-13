VOX Avilés llevará al Pleno ordinario críticas por la gestión laboral, deportiva y festiva del Gobierno municipal

Vox Avilés presentará en el pleno ordinario de esta semana tres interpelaciones para reclamar explicaciones y soluciones "ante la mala gestión" del equipo de gobierno en asuntos que afectan a los trabajadores municipales, usuarios deportivos y la organización de las fiestas mayores de la ciudad. De esta manera, denuncian "modificaciones en las condiciones laborales sin diálogo, la degradación de las instalaciones deportivas y el retraso en la convocatoria de subvenciones para las fiestas".

Será la portavoz del grupo municipal de Vox, Arancha Martínez, quien preguntará por el conflicto generado con los conserjes de los Talleres Infantiles de Avilés tras la modificación de su jornada laboral. Consideran que el cambio se ha aplicado sin el "diálogo suficiente" y recuerdan que un sindicato llegó a denunciar la modificación de la jornada. Critica que no se convocara la Mesa General, pese a que ya existían advertencias sobre un posible recurso, y cuestiona que "el Ayuntamiento haya decidido mantener el mismo horario durante el verano pese al conflicto abierto".

La concejala Leticia Marinero centrará su intervención en el estado del Polideportivo Municipal y exigirán conocer "si el equipo de gobierno tiene previsto realizar alguna inversión para renovar los aparatos de musculación y el resto de utensilios de la sala", que, según apuntan, "se encuentran en claro estado de deterioro".

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Por último, la concejala María Cruz Coto cuestionará la gestión de las próximas Fiestas de San Agustín, pues consideran que la convocatoria de subvenciones para grandes festivales de música y danza, publicada en el BOPA el pasado 6 de mayo y con plazo abierto hasta el 6 junio, "se ha tramitado con escaso margen de tiempo para preparar adecuadamente la programación festiva".