El mensaje para una comunidad de vecinos que se ha vuelto viral en las redes sociales: "Un infierno"

Todos sabemos que para que la convivencia entre vecinos sea buena hay que respetar ciertas normas, pero a veces no es tan sencillo. Y eso es lo que le pasó a un vecino, quien acabó dejando un llamativo mensaje al resto de la comunidad tras lo que le ocurrió cuando iba a hacer unas obras en su casa. El mensaje, publicado en la red social X (antiguo Twitter) se ha vuelto viral y va camino del millón de visualizaciones.

Tal y como se puede leer en el mensaje, el vecino había avisado al resto de que debido a unas obras, no podían tirar de la cadena entre las nueve y las once de la mañana. Sin embargo, no todos hicieron caso al aviso y uno de ellos acabó utilizando el baño, cayendo todo sobre la cara del vecino que estaba haciendo las obras.

Ahora, el vecino pide una disculpa pública y, en caso contrario: "convertiré esta comunidad en un infierno".