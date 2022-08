Ponerle "ganas", el secreto de la reina del huerto y las flores en Pravia

"Las ganas". Ese es el secreto de la praviana Pilar González para alzarse por segundo año consecutivo con la victoria absoluta en el Festival de la Huerta de Pravia, que se celebró el pasado fin de semana con cuarenta expositores de la región presentes. El trabajo duro y la innovación son sus claves de éxito. Tras ganar en la edición de 2021 "por sorpresa", dice, se motivó y apostó por nuevas variedades de hortalizas, verduras y frutas, así como por incluir hierbas aromáticas, plantas y flores para cautivar al jurado. Sumó a su propuesta también conservas y licores.

"Fui a por ello desde el primer día para tener cosas novedosas que mostrar, pero entre las heladas de la primavera y la sequía del verano hubo productos que no llegaron y otros se fastidiaron", lamenta González, vecina de la localidad de Agones. Pero con mucho mimo y paciencia consiguió que la mayoría saliesen adelante. Además de los productos habituales en las huertas, llevó berenjena blanca y calabacín amarillo, que ahora es la variedad favorita de la familia. También acelgas de colores y varios tipos de pimientos. "Siempre busco semillas raras como la remolacha amarilla, que también se llevó premio", señala.

No es de extrañar la dedicación de González en la huerta. El campo es lo suyo. De hecho, dejó su trabajo como administrativa en la empresa maderera familiar para iniciar su formación en servicios de jardinería a través del plan de empleo de Pravia en 2017. Con el título ya en la mano, fundó su propia empresa, con la que lleva varios jardines privados y el desbroce de Agones. "Quería estar al aire libre, no soporto estar con un ordenador encerrada. Es más, mi oficina la tenía fuera y en cuanto podía me tiraba con ellos al monte", añade.

Una pasión que se convirtió en actividad laboral y, por eso, trabaja con mucha profesionalidad sus cultivos. Así, después de ganar en 2021, este año quería repetir y se puso a la faena añadiendo hierbas aromáticas, plantas y flores que trabajó desde cero haciendo los semilleros. Tiene, entre otros, mejorana, sanguisorba y seis tipos de albahaca y menta que mostró en el Festival.

Entre las flores destaca las zinnias, el clavel turco, las rosas, las estatinas y las dalias. A todo eso añadió conservas y licores que realiza con sus cosechas su novio, Carlos Banacloche. "Hace encurtidos de todo, es valenciano y allí se lleva", detalla. En los botes hay guindillas, piparras, jalapeños y remolacha y, en las botellas, espirituosos de guindas, fresa o melocotón. "La transformación de los productos es importante y, además, aquí plantamos para casa", dice.

La familia dejó en barbecho los terrenos durante unos años y, tras haber incluso vendido la maquinaria y los aperos de labranza, el nacimiento de su sobrino, Daniel Boo, hizo que González volviese a la huerta "para que comiese de casa", asegura. "Volví a replantar todo, empecé por la pomarada, que la puse a tiro y volvimos a plantar patatas, cebollas... Lo típico", agrega. A todo eso añadió animales en sus fincas, "las fieras", como ella les llama. Tiene caballos, ovejas, cabras y pitas.

González también trabaja los frutales y en el Festival de Pravia mostró sus arándanos, frambuesas, grosellas, manzanas y membrillos, aunque los higos y caquis quedarán para otra ocasión. "La higuera da dos veces al año pero, con la primavera que vino, cayeron todos y en San Juan no dio nada y, ahora, hay poco. Libré una parte de los membrillos, la cara norte, y al final ganaron", celebra orgullosa. Las heladas y nieblas del pasado abril sumadas a la sequía del verano no han dado tregua a González, que se ha tenido que afanar en los riegos "por la mañana y por la noche, pues aquí casca el sol desde que sale hasta que se quita y se nota", advierte.

Tiro con arco y velutina

La huerta exige mucha dedicación, pero González saca tiempo para todo. Su otra gran pasión es el tiro con arco, un deporte que comenzó a practicar en la Sociedad Deportiva Agones y la ha llevado a ser, en la actualidad, presidenta del club "Arkeros Corvera". La ganadora del Festival de la Huerta de Pravia tiene buen ojo y, por eso, es la tiradora del Grupo Antivelutina Pravia. Ayer mismo quitó seis nidos en el concejo. Los tres últimos, justo antes de ponerse a trabajar en la huerta a última hora de la tarde, "barajando ya ideas para el año que viene".