El economista Pablo Onís Ordiales, presidente local del partido y portavoz municipal, es el candidato del PP a la Alcaldía de Nava.

-¿Cuál es su proyecto para Nava?

-Si tuviera que definirlo con una palabra sería, sin duda, la de un proyecto renovador. Considero que cuento con un equipo joven, preparado y que tiene una ilusión y unas ganas tremendas de trabajar por su concejo y de aportar cada uno su experiencia profesional. Percibimos que nuestros vecinos echan en falta un gobierno cercano, que esté pendiente de las pequeñas cosas: un punto de luz, un camino, mejorar la limpieza...Nadie nos ha pedido obras faraónicas. La cercanía es innegociable.

- ¿Qué sería lo más urgente en caso de llegar al gobierno?

-Hay cuatro ejes fundamentales que hay que desarrollar con urgencia. Lo primero, hacer una auditoría para ver los números, porque me preocupa especialmente la situación económica de un Ayuntamiento sin capacidad real de inversión, con un gasto corriente que consume gran parte de los ingresos. En segundo lugar, va a ser la legislatura en la que tendremos que competir por captar fondos europeos que nos permitan desarrollar políticas de eficiencia que rebajen la factura energética del Ayuntamiento. En tercer lugar, poner en marcha desde cero el Plan General de Ordenación Urbana (PGO), para dotarnos de suelo industrial que atraiga nuevas empresas y, por supuesto, ampliar servicios en el Centro de Salud, con fisioterapia y matrona, así como cubrir la demanda de plazas para el Centro de Día.

-¿Cuál es su objetivo en cuanto a resultado electoral?

-Hay quienes dicen por ahí que no van a perder nada, que lo han hecho todo bien y que los vecinos están encantados con su gestión, ahora bien, la realidad a pie de caleya es que la frase que más nos repiten los vecinos es la que tenéis que cambiar esto. La gente percibe que, con el actual equipo de gobierno, Nava se muere y es por eso que creo que el domingo se va a producir un gran vuelco electoral que administraremos con sensatez y máxima humildad.

-¿Cuáles serían sus prioridades de pactos en el caso de que no haya una mayoría absoluta?.

-Eso no me corresponde decidirlo solo a mí. Somos una organización seria que adopta sus acuerdos de forma colegiada. Eso sí, me gusta hablar claro para que nadie se lleve a engaño y al respecto puedo decir dos cosas. La primera es que mucho tendría que cambiar el PSOE de Juan Cañal, sencillamente porque no tiene ninguna cultura de pacto a juzgar por cómo desprecia a quienes no están de acuerdo con su gestión. La segunda cuestión es que conozco bien a mis compañeros y se perfectamente que quieren que el candidato del PP esté presente como candidato en la sesión de investidura.

-¿Cómo valora la actuación de los gobiernos del PSOE?

-Nava no ha tenido un gobierno a la altura de los navetos. Ni han hecho ni han dejado hacer. Clubes deportivos y asociaciones han planteado iniciativas para desarrollar actividades y todo han sido problemas. Están cómodos en la parálisis, pero eso ni a mí ni a mi candidatura nos sirve. Queremos un concejo vivo, dinámico donde se premie y no se penalice la iniciativa de los vecinos.

-¿Cómo ve el futuro de Nava?.

-Si logramos formar un equipo de gobierno que reme en la misma dirección que los vecinos, recuperamos con una gestión eficiente la viabilidad a largo plazo del Ayuntamiento, logramos atraer inversión y prestamos buenos servicios públicos seremos imparables, por la sencilla razón de que estamos en el corazón de Asturias, a 25 minutos de Oviedo o Gijón. Trabajar por Nava para desarrollar todo su potencial merece la pena.