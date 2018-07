El ciclo "Atardeceres musicales" de Laviana comienza este viernes

Este viernes, a las 20 horas, comienza una nueva edición del ciclo "Atardeceres musicales", con el que se puede asistir a un concierto en la zona de los jardines de la Casa Natal de Palacio Valdés. Abre el ciclo el grupo "Dulogy".

El ciclo se extenderá durante todos los viernes de los meses de julio y agosto. El viernes 13 de julio los protagonistas serán los componentes de "Gaiteros del carbón", mientras que el 20 de julio tocarán dos grupos: "Bidean" y "Los Kordinaos". Todavía en julio, el día 27 será el turno de "Berronestones" y "Buenaventura", mientras que agosto lo abrirán el día 3 "The Calamardos" y "Belo".

Para el 10 de agosto está previsto el concierto de "Three for three", mientras que para el día 17 quedará la actuación de "Ana Espada Trío". El 24 de agosto los protagonistas serán "Nmor" y "As life burns". Cerrarán el ciclo, el último día de agosto, la Banda de Acordeones de Villoria.

Todos los conciertos son gratuitos y comienzan a las 20 horas. Esta es la cuarta edición del ciclo, que ya empieza a ser un clásico del verano lavianés.

Bandas de música

Los "Atardeceres musicales" no son las únicas citas de Laviana con la música este verano. El día 14 de julio está prevista la celebración del XII Festival de bandas de música, en el que participarán la banda local y la Banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (Portugal).