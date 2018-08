Aller exige inversiones para los trenes y recuperar la dirección regional de Feve

Más información en pág. 17

"Esto no puede continuar así, ya está bien". Una frase que se repite entre los usuarios de la línea de Feve en el Caudal, y que también se extiende al Ayuntamiento de Aller. Todos ellos hartos de ver como el tren pasa "casi cuando quiere". Tras nueve días de avería, el viernes se ponía de nuevo en servicio el servicio entre Moreda y Collanzo. Había una pregunta en el aire: ¿Cuánto durará la tranquilidad? La respuesta ya se conoce. Apenas un día. Y es que el sábado, una nueva avería provocaba la interrupción de la línea, y la entrada de nuevo en escena de las lanzaderas por carretera encargadas de transportar a los viajeros, muy enfadados y disconformes con la situación. Por lo pronto, desde el Ayuntamiento se va a instar al Adif (Administrador Ferroviario) a invertir en la línea y a recuperar la oficina territorial de Feve en Asturias, ya que desde su cierre, se sienten abandonados. Los vecinos, por su parte, pretenden interponer quejas cada viaje que el tren no funcione, de forma que la compañía estatal "se entere" de que no van a tolerar que la situación se perpetúe.

Pese a que la línea funcionaba en la mañana de ayer, lo cierto es que durante la tarde del sábado, hubo una nueva interrupción en el servicio entre Moreda y Collanzo. La indignación vecinal es absoluta, y en el Ayuntamiento también se encuentran muy molestos por dos motivos: el primero, por la falta de inversiones y mantenimiento de la línea que permita un funcionamiento regular. Por el otro, por la falta de información de Feve, que no comunica al consistorio ni los problemas ni cuando se van a solucionar.

Desde el Ayuntamiento tienen previsto tomar medidas. Por un lado, trasladarán al Adif el malestar de todo el concejo por el abandono de la línea. "No podemos estar dependiendo solo de dos convoyes que están prestando el servicio, y no nos vale la disculpa de que se celebra el descenso de Sella o el Xiringüelu", apuntó David Moreno, alcalde de Aller, que agregó que "Feve lleva seis años arrastrando una inversión cero y las que en su día se hicieron, han desaparecido". El regidor recuerda que en el año 2009, Feve compró dos locomotoras nuevas para dar servicio a esta línea, pero sin embargo, poco después desaparecieron de los raíles alleranos y se sustituyeron por máquinas viejas. "Por chatarra", puntualizó, enfadado el regidor. "Me imagino que las llevasen para otro lado, no tiene sentido", censuró Moreno, que agrega que "estamos con todos los trenes reparados, chapuzados, y es algo objetivo, y se demuestra en su funcionamiento".

El Alcalde indicó que se va a reclamar al Adif y también al CTA, la modernización de Feve, con convoyes nuevos. "Queremos las inversiones necesarias para un funcionamiento ordinario y normal, nada del otro mundo", apostilló. Esta no es la única demanda. Y es que el Ayuntamiento de Aller pedirá también que se recupere la dirección de Feve en Asturias. "La centralización que se hizo en su momento para integrar Feve en Renfe con una dirección en Madrid nos queda muy lejos. La toma de decisiones está muy lejos y eso está pasando factura", señaló David Moreno, que indicó que "es necesario un interlocutor que no solo tenga capacidad de escuchar, sino de resolver, y eso ahora no lo hay".

Los vecinos también están que trinan. Incluso se muestran escépticos sobre cuanto va a durar de nuevo el servicio activo entre Moreda y Collanzo. "Poco después de restablecerse el servicio, ayer -por el sábado- ya hubo un nuevo parón, por lo que saber que ahora funciona no es garantía de nada", aseguró ayer Isabel Díaz, responsable vecinal de Cabañaquinta, uno de los colectivos más activos. Díaz recomienda a los usuarios del tren de Feve que cada vez que el servicio sea deficiente o tengan que coger la lanzadera hasta Moreda, pongan la reclamación correspondiente. "Si no lo hacemos parece que no ha pasado nada, no consta en ningún sitio, así que tenemos que concienciarnos y hacer ver que estamos muy molestos con como se nos está ninguneando", afirma esta responsable vecinal.