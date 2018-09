El edil de Cultura no hará distinciones entre las bandas de música

El Ayuntamiento no hará distinciones entre las dos bandas de música que actualmente están vinculadas al concejo tras la escisión surgida del enfrentamiento que mantuvieron la antigua directiva de la Asociación Mierense de Amigos de la Música y el grueso de los músicos, con el director, Antonio Cánovas, al frente. Tras la decisión de dividir la subvención entre ambas entidades, el PP pidió ayer que la banda original siga percibiendo íntegramente la asignación establecida por convenio. El concejal de Cultura, Juan Ponte, dejó claro que el gobierno local no dará trato de privilegio a ninguna de las dos bandas. Del mismo modo apuntó que el convenio que esgrime la banda de música original ya caducó y que éste, incluso, contempla el pago de una cantidad menor de la que percibió el año pasado la formación. Por su parte el PP considera que no se debe abonar a una banda recién formada la misma cantidad que recibe otra con 25 años de historia. Ahora bien, la nueva banda está integrada por músicos que llevan muchos años vinculados musicalmente a Mieres.