El inventario más icónico

Para el hispalense Ángel Álvarez lo peor que podría pasar en Sevilla en caso de terremoto no sería que la torre de la Giralda se desplomará sobre más de ocho siglos de historia. Aún siendo muy bético su preocupación no sería la supervivencia del campo de fútbol del equipo verdiblanco. En ese supuesto su primera reacción sería asegurarse de que su cochera hubiera salido intacta: "Antes preferiría que una viga me cayera a mí encima a que le pasara algo a la cochera", asegura su esposa entre risas, aunque con un ligero tono de reproche. No es un deportivo de lujo lo que Ángel Álvarez guarda en el garaje de su casa. Son simplemente llaveros. Ahora bien, son muchos llaveros, unos 70.000 nada menos. "Empecé con 7 años y ya llevo medio siglo coleccionándolos", explica orgulloso.

Ángel Álvarez ostenta el récord "Guinness". Nadie en el mundo tiene más llaveros que él. Una muestra de la colección se puede contemplar estos día en Mieres en el marco de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias (Ficast), que ayer abrió sus puertas. La mayor colección de llaveros del mundo es uno de los principales atractivos del evento. El libro "Guinness" hizo el recuento en junio de 2016, contabilizando 62.257 unidades. El reconocimiento oficial, tras pasar todas las verificaciones, llegó hace solo unos meses, casi dos años después: "El primer llavero fue un triángulo de metraquilato que me regaló mi tío Antonio. Desde entonces no he parado, aunque ha sido en los últimos años cuando me he disparado gracias sobre todo a internet". Al final coleccionar llaveros no es muy diferente a coleccionar cromos: "Otro coleccionista me manda quince o veinte que yo no tengo y ye le mando a él otros tantos". Ángel Álvarez tenía en 2011 unos 33.000 colgantes. Cifra que casi había doblado en 2016 cuando se convirtió en récord "Guinness". "Ahora calculo que tendré más de 70.000". Si bien en 2016, tras ser coronado por el Guinness World Records -el nombre oficial de lo que hasta el año 2000 se conocía como El libro Guinness de los récords-, decidió tomárselo con algo más de calma, al final sigue enfrascado en su increíble pasatiempo: "El alcalde de Sevilla me pidió que llegue a los cien mil y en eso estamos" .

De todo

En la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias no sólo hay muchos llaveros, hay mucho de casi todo aquello que pueda ser recopilado y que posea un cierto valor icónico. El certamen está dedicado este año especialmente al misterio. Entre las novedades está la nueva zona de comida, con "food trucks". No falta la animación, la música en directo y los hinchables. También hay atracciones infantiles en el exterior del recinto. Otro de los aspectos destacados son las exposiciones, como la de Francisco Jurado, que se denomina "Empieza el espectáculo: de La Fornarina a La Jurado"; hay otras de cajas antiguas de Cola Cao, dibujos realistas de automoción o los dioramas de Playmobil. Otra iniciativa que vuelve son las jornadas de doblaje que, en esta ocasión, están centradas en los videojuegos. Hoy habrá varias charlas. Como en la feria hay sitio para todos, no podía falta una réplica de "Kitt", el vehículo de "El coche fantástico". Ahora reconvertido en coche para bodas y otros eventos.