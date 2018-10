Iván Ojanguren: "El sacrificio es el mayor enemigo de la felicidad"

"Acompaño a la gente en el descubrimiento de lo importante y prioritario", aseveró Iván Ojanguren en la presentación de su segundo libro, "No más excusas", un acto que tuvo lugar en la librería mierense La Pilarica y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. El autor estuvo acompañado por el publicista Héctor Alcolea, ilustrador de la obra que se presentó. "El ilustrador tiene la responsabilidad de no olvidar que lo importante está en el contenido del libro", manifestó Alcolea, que reconoció estar aplicando en su actividad profesional las pautas de Ojanguren. "Iván dice que hemos de celebrar cada paso que damos y eso estoy haciendo", reconoció el ilustrador.

Iván Ojanguren (Oviedo, 1980), que se presenta como "coach de vida", declaró haber sido un mal estudiante que, tras años trabajando en los sectores de nuevas tecnologías y de la salud, en 2011 sufrió una crisis existencial que cuatro años después le llevó a abandonar un buen empleo, una experiencia vital relatada en su primera publicación, "Apasiónate". "Cuando alcancé mi mejor momento profesional fue el instante en que me sentí más vacío; caí en la cuenta de que llevaba media vida desmotivado", recordó Ojanguren, que hoy, como profesor de desarrollo personal, ayuda a encontrar el talento y la vocación.

"Tras aquella crisis, descubrí el método y ahora quiero explicarlo con cercanía", dijo el autor, que asegura soñar "con un mundo en el que todos, cada mañana, deseen hacer lo que tienen que hacer". El autor explicó que la búsqueda de la motivación personal ha de comenzar por la determinación de objetivos. Así, el individuo debe reflexionar y visualizar los logros que quiere alcanzar en la vida, unos objetivos que han de ser propios, no impuestos, positivos, posibles y con un plazo temporal. "Hemos de pensar en lo que queremos, no en lo que no queremos, y hacerlo a diario, imaginándonos tras haberlo conseguido", recomendó el "coach", que advirtió que "atraemos a nuestra vida todo aquello que pensamos; y si lo que pensamos es negativo, la consecuencia también lo será".

Asimismo, Ojanguren recordó que los objetivos tienen que ser motivadores, que mejoren a la persona sin provocarle desequilibrios, y que el individuo que se embarca en la búsqueda de nuevos objetivos ha de estar preparado para los cambios que se producirán en su vida. "Finalmente, hemos de preguntarnos para qué queremos cambiar; sin saber la respuesta la motivación no es posible", señaló el autor, que llamó a modificar la óptica de lo que hacemos, evitando lo prescindible que no nos gusta. "El sacrificio es el mayor enemigo de la felicidad", finalizó Ojanguren.

