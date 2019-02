Jonatan López afirma que IU "no puede plegarse a los designios de Jesús Sánchez"

"Una organización (IU) no puede plegarse a los designios de una persona (Jesús Sánchez). Ese modelo presidencialista y unipersonal está reñido con la democracia interna y la participación", aseguró, ayer, el exportavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Langreo, Jonatan López, tras renunciar a su acta de concejal. Lo hizo en la sede local de la coalición en una intervención en la que hubo críticas al alcalde, Jesús Sánchez, y a la confección de la candidatura para las próximas elecciones municipales por parte de IU, en la que no repite.

El que fue edil de Medio Ambiente y Urbanismo, que forma parte del comité local del Partido Comunista, subrayó que la formación, en un momento dado, al amenazar el Alcalde con "bajarse del carro" da "el beneplácito para que Jesús Sánchez condicione la candidatura y los nombres que aparecen en ella e incluso llega a manifestar en alguna reunión la posibilidad de no continuar durante los cuatro años y quizá de forma tácita designar a quién sería el sustituto, lo que no me parece demasiado honesto". López, que fue el número tres en la lista en 2015, dejó patente su desacuerdo con "el método para elaborar la candidatura" y aludió a la "pérdida de confianza" por parte de IU que le hace "inviable" continuar en el Ayuntamiento para explicar la renuncia al acta.

"Un equipo es algo más que un hombre orquesta", indicó, aludiendo a Jesús Sánchez, que encabezará la lista de la confluencia, que integra a IU, Podemos y Equo, para los comicios municipales. Considera Jonatan López, que estuvo acompañado por militantes del PC, que "buscar permanentemente un enemigo interno en la organización al final es la manera que tiene alguno de sobrevivir políticamente". Esta es, dijo, una de las cuestiones que le hizo dar un paso atrás. Defendió el exportavoz de IU que a la hora de elaborar la lista lo primero "son las políticas y no los nombres", pero durante el proceso "nadie habló de políticas, sí de nombres, de parcelas y de servidumbres que deberían regir la candidatura". Por eso alude a la "ausencia de un proyecto político para los próximos cuatros años".

Jonatan López quiso dejar claro que no se va en desacuerdo con la política de confluencia de IU y que desea a sus compañeros de la candidatura que "vuelvan a alcanzar la Alcaldía". "Esto es un hasta luego porque sigo en la militancia en el PC y en CC OO en mi trabajo". Continuará militando en el PC y en IU y, comentó, "no pienso concurrir a los comicios en el próximo ciclo electoral". El exedil de Urbanismo reconoció que barajó junto con otros compañeros presentarse a las primarias de IU, pero que no se hizo por "responsabilidad", por "no reproducir fantasmas del pasado". De hecho, López, durante el proceso de elaboración de la lista, solicitó la convocatoria de primarias. Antes, denunció "la falta de democracia interna" y declinó integrarse en la lista.

López indicó que existe "merma de la posición del PC" en la lista respecto a hace cuatro años. También señaló que el conflicto laboral con la plantilla municipal habría que haberlo solucionado antes y "hay que hacer autocrítica por parte del gobierno local". "Había ideas para desarrollar pero se fue dejando al libre albedrío y estalla al final de la legislatura con responsabilidades muy claras. Como delegado sindical no comparto algunas declaraciones del Alcalde", dijo.