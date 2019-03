Yaiza, la langreana que sorprendió en "First dates": "No quiero otra cita con Sergio, no me gusta su físico"

Yaiza, la langreana que sorprendió en "First dates": "No quiero otra cita con Sergio, no me gusta su físico"

Los caminos del amor parecen inescrutables. Al menos, así es para Yaiza. La joven langreana, de 19 años, llegó a "First dates" junto a su sobrina África (de Murcia). Tienen la misma edad y las dos iban buscando una cita para encontrar el amor.

Llegaron los dos chicos. Para Yaiza, Sergio, también asturiano. Para África, Abraham, también de Murcia.

La cita entre Yaiza ("Yaisa", según Carlos Sobera) y Sergio parecía ir bien. Él llegó al programa "escaldado" de las aplicaciones de citas: "Se ve que no llamo la atención. Y nadie quiere lo mismo que yo, que yo quiero algo serio".

Los dos tenían muchas cosas en común: "Me arrepiento de no haber estudiado el bachillerato", aseguró el. A lo que ella respondió que "también, aunque digan que no vale para nada, sí vale". Yaiza explicó que ha estudiado auxiliar de enfermería y ahora quiere encaminar su carrera hacia la terapia ocupacional.

Hablaron de sus aficiones. Aquí sí surgieron algunas diferencias.

Ella es "incapaz" de quedarse en casa y a él "le presta" estar en el sofá "cuando no tengo que trabajar".

Pero no parecía insalvable.

Nada hacía esperar el desenlace de la cita. Los dos se sentaron y les hicieron la pregunta: ¿Habrá segunda cita?

Sergio dijo convencido que volvería a quedar. Sin dudas: "Es muy agradable, estuve a gusto". Ella, en cambio, sorprendió con la respuesta: "No, porque físicamente no me atrae". Eso sí, aminoró el golpe con dos piropos a su personalidad: "Es muy agradable y divertido".

Una no encontró el amor, pero la otra quedó convencida para una segunda cita. Y eso que no pintaba nada bien la cita entre ÁFrica y Abraham. Él empezó con buen pie, diciéndole que "la vista se me fue para ti". Pero rompió el hechizo cuando calculó la edad de la chica: tiene 19 años, y él "le echaba más, porque tiene la cara de mujer".

Hubo momentos de tensión pero, al final de la noche, los dos decidieron que repetirían cita: "Nos vamos pa Murcia", dijo ella.

Una pena que no surgiera el "flechazo" entre los dos asturianos. No fue así en la anterior cita entre dos vecinos de la comarca del Nalón. José Manuel y Noemí, hace unas semanas, terminaron su cita convencidos de que darían "una oportunidad al amor".

Ya lo dice la intro del popular programa de Cuatro: "¿No se ha quedado la noche perfecta para encontrar el amor?"