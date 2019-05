Condenan a 2 años a los tres acusados por la muerte de un anciano en un geriátrico

La jueza de lo Penal número 2 de Oviedo condenó a un total de seis años de prisión, dos para cada uno de los tres acusados, por homicidio por imprudencia grave por la muerte de un anciano ingresado en el geriátrico de Ablaña (Mieres). Además les impone a cada uno de ellos una pena de inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de la profesión, oficio, o cargo de gerocultor, o cualquier otra actividad relacionada con el cuidado de ancianos. La sentencia exonera a los acusados de la responsabilidad civil, a la entidad aseguradora Mapfre de la responsabilidad civil directa, y al centro Gerontológico Ablaña de la responsabilidad civil subsidiaria, con lo que los sobrinos del fallecido no recibirán ninguna indemnización.

La resolución, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, considera que tras la valoración de la prueba practicada, "cabe concluir que existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la inacción de los gerontólogos acusados, quienes a lo largo de la madrugada del 2 de mayo de 2016 desatendieron al paciente a pesar de haber recibido indicaciones expresas para intensificar su vigilancia".

Por eso explica que no concurre en ninguno de los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero las circunstancias concurrentes en el presente caso "justifican la imposición de una pena superior a la mínima prevenida en el tipo penal". Para su argumentación la magistrada expone que se ha podido probar "que la omisión imprudente se prolongó prácticamente durante toda la noche del día 2 de mayo y la madrugada del 3 de mayo de 2016, tiempo durante el que tan sólo visitaron a la víctima en dos ocasiones y por un brevísimo espacio de tiempo". Además, relata que "tal imprudencia se agudizó cuando, tras haber llamado a la médico de guardia al observar el grave estado de salud del hombre -que ni siquiera consignaron en el libro destinado al efecto, seguramente a propósito, y no por un mero olvido- y al comprobar que el portón de vehículos no funcionaba, ni siquiera se molestaron en salir a abrirlo manualmente teniendo conocimiento de la existencia de la llave 'allen' empleada para tal fin, que ni siquiera buscaron, al igual que la llave de la puerta peatonal, ni se acercaron tampoco a la médico para hablar directamente con ella, y no a través del 112 si como aseguraron los teléfonos no funcionaban, extremo éste dudoso, o para tratar de facilitarle el acceso". Además, se constata que "modificaron el estado de la habitación del fallecido y el aspecto del anciano, a quien asearon pese a la prohibición expresa en caso de exitus". Tampoco lo visitaron tras abandonar la médico las instalaciones.