El Alcalde afirma que la carretera a Soto de Agues "es muy necesaria"

"Me sorprende que en 2015, con unas elecciones también cerca como ahora, Izquierda Unida y el PP votaran a favor de este proyecto, el mismo, que no cambiaba nada, y ahora con otras elecciones cerca vienen a pedir una variante". Con estas palabras, el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, contestaba a los responsables de IU, que le acusaban un día antes de soberbia y prepotencia, y le exigían la inclusión, en el proyecto de la carretera de Soto de Agues, una variante de Villamorey, el cierre de las fincas de los afectados y modificaciones en el trazado para garantizar la seguridad en una vía que utilizan "vehículos, pero también tractores, peatones y ganado".

Martínez señaló que "me preocupa mucho la gente afectada porque la carretera les coge las fincas, pero sí queremos mirar para el futuro, esa vía es necesaria". Además, recordó que en el proyecto original avía una senda peatonal a Soto de Agues que se eliminó del documento "por la presión de IU", entre otros. "Me gustaría que Ovidio Sánchez de explicaciones de porque forzó a Infraestructuras a eliminar esa senda del proyecto, que se lo diga a los vecinos", agregó el regidor. "Entonces dijo que era una aberración medioambiental, pero una variante a Villamorey, a una casa, eso no lo es ahora", se preguntó en tono irónico. "Ahora tenemos que volver a negociar con Carreteras para poder volver a incluir esa senda eliminada gracias a lo que hizo el señor Diputado Ovidio Sánchez", agregó el regidor. "Si de verdad queremos que Sobrescobio vaya adelante, y que la gente se quede y fijemos población, tenemos que tener buenas comunicaciones, y en eso estamos", dijo.

"No se puede mentir ni engañar a la gente, y la verdad es que siempre he sido bastante cauto, pero cuando se empieza a mentir tengo que salir", añadió Marcelino Martínez.