Los sones de la cordillera Cantábrica dieron paso a la tonada en Mieres

La asociación de baile y danza tradicional "Filandón" fue la encargada de abrir con dos piezas la segunda Semifinal del Concurso "Cuenca del Caudal", en el Auditoriu Teodoro Cuesta de Mieres. Bailes tradicionales de la montaña, a ambas vertientes de la cordillera Cantábrica, abrieron con "La Palmira", una agarráu que se canta en todo el norte de España y un baile "chano" de Laciana, de idéntico ritmo a los que nosotros llamamos sones d'arriba.

Arrancó la competición la modalidad de canción asturiana al Piano un cantador de anda de gira de presentación de su primer trabajo discográfico, "Recuerdo de la escuela", Adolfo Uría, y lo hizo con "Vasti pal monte". Seguido de Ricardo Balmori que lo hizo con la clásica tonada de la tierra en giraldilla "Carretera d'Avilés", de la que ya aparece partitura en el cancionero de Maya y Lavandera de 1911.

Abrió la modalidad absoluta Ángeles Quero con una tonada a la gaita de Fonsu Les Regueres dedicada a su tierra, "Ponga, Parres y Piloña", y cerró su intervención, también a la gaita, con la tonada brava "Hai una llinia trazada", de la que ya tenemos referencia en 1921 en el cancionero de Torner. Continuando la competición Manuel Collado, que llegaba desde Ponga donde es uno de los organizadores del concurso de aficionados del concejo con la soberana abaxo y arriba a la gaita "A to ventana", que nos dejara grabada Miranda en 1930, y la tonada de la tierra sin gaita "Ayer me dixo to madre".

Gerardo Menéndez llegaba desde Degaña para deicar una canción a la tierra de Llanes, con al tonada dura "Adiós al valle de Viangu" y la payariega "Cuando yo salí d'Asturies", ambas a la gaita. Y Sergio Menéndez, desde Gijón, que nos trajo sin gaita la tonada de la tierra "A la mar vanse los ríos", de la que tenemos partituras diferentes en los cancioneros de José Hurtado de 1890, Maya y Lavandera de 1911 y Lavandera de 1912, y la payariega a la gaita "Per debaxo la ponte", que grabó El Panaderu en 1928.

Cerraron la competición ansoluta las dos voces que habían intervenido en la moadlalidad al piano. En primer lugar Adolfo Uría, con la tonada brava incluida en su disco, "Hai una llinia trazada", y a continuación la brava "Toca la gaita, gaiteru". Cerrando las intervenciones a competición Ricardo Balmori recordando la tierra de Silvino Argüelles con "A Planta voi a la esfueya" y concluyendo con la soberana abaxo y arriba "Facer un horru".

Los mozos, menores de 18 años, estuvieron bien representados com las intervenciones de dos alumnos de Ismael Tomás y uno de Marisa Valle Roso. Vanessa Señas que cantó la cabraliega a la gaita "Lloraba una cabraliega", Noemí Alonso que nos hizo de nuevo la brava "Hai una llinia trazada", también a la gaita, y por último Lucía Fernández Flórez que nos recordó a Diamantina Rodríguez, presidente de honor del jurado, con su versión de la clásica "Arboleda bien plantada".

Con ellos se despidió esta segunda eliminatoria del Concurso "Cuenca del Caudal", organizada por la Asociación Cultuiral Güeria de San Xuan y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres. La próxima cita será el segundo sábado de febrero, también en el Auditoriu Teodoro Cuesta.