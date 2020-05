Los hosteleros de Ujo , dispuestos a mantener cerrados los bares

Los hosteleros de Ujo están decididos a no abrir sus negocios la próxima semana en las condiciones establecidas en la normativa de la "desescalada", que busca la vuelta a la normalidad a la vez que se contiene la propagación del virus covid-19. Los profesionales rechazan abrir sus terrazas al cincuenta por ciento de a partir de la "fase 1" -comenzará, si las circunstancias lo permiten, el 11 de mayo-. "Es inviable económicamente".

En Ujo hay actualmente establecimientos hosteleros. En principio, únicamente abrirá uno. Varios profesionales escenificaron hoy su malestar sacando las terrazas a la carretera. Un gesto simbólico de protesta. Piden al Ayuntamiento que les facilite habilitar una carpa junto al campo de fútbol para poder atender a sus clientes. "En Ujo no hay espacio para ampliar el espacio de las terrazas y así no compensa abrir".

El Ayuntamiento de Mieres pretende "respetar la normativa planteada para cada fase de la desescalada y que se garanticen la accesibilidad, la distancia con peatones y la seguridad". Según anunciaron los responsables municipales, "mientras se permita abrir terrazas pero no dar servicio en el interior de los establecimientos, las terrazas podrán quedar recogidas fuera siempre y cuando la zona en la que estén ubicadas lo permita y se cumplan todas las medidas establecidas". En este sentido, añadieron "se recuerda la exigencia de garantizar las condiciones de higiene y seguridad requeridas tanto en la terraza como en el espacio ocupado por la misma". La apertura de las instalaciones, con las restricciones marcadas por el Gobierno central, debe ir acompañada de medidas sanitarias de higiene y prevención. En este sentido, recordaron que "son de obligado cumplimiento para permitir que la actividad hostelera vaya retomándose mientras se protege la salud pública".

Los hosteleros de Ujo subrayan que el sector servicio "no puede recibir el mismo trato sin valorar si los negocios están ubicados en el centro de Mieres o en los pueblos".