El cupón de la ONCE reparte 245.000 euros en El Entrego entre siete apostantes

Lluvia de euros en El Entrego. El primer premio del cupón diario de la ONCE del pasado lunes, correspondiente al número 45.672, dejó 245.000 en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, a través de siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El encargado de repartir la suerte fue Francisco Ocaña García. "Hombre, me hubiera gustado más que me tocase a mí, pero tampoco está nada mal haber sido el que los vendió", relataba ayer con humor, para añadir: "Ha estado muy repartido. Ya he hablado con alguno de los agraciados y me han dicho que están muy contentos porque es un pellizco importante que viene muy bien en una situación como la actual, con gente que lo ha pasado muy mal por la crisis que ha venido con la pandemia". Uno de los cupones fue para los propietarios de la sidrería El Puente y el resto para vecinos del barrio.

Ocaña, malagueño de nacimiento y asturiano de adopción, lleva veinte años viviendo en la región y trece de ellos vendiendo el cupón de la ONCE. Hace once años, en 2009, también dio otro premio importante en La Felguera: "Aquella vez fue ron diez cupones del sorteo de los domingos, dotado con 25.000 euros cada uno".