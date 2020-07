Miguel Sbastida expone hasta el 16 de agosto en la pinacoteca de Langreo

La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo de Langreo exhibe hasta el 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón, organizado por el Ayuntamiento. Miguel Sánchez Bastida (Madrid, 1989), que firma sus creaciones como Miguel Sbastida, ganó la XXVII Edición de Art Nalón.

La muestra lleva por título "In front of our eyes (Ante nuestros ojos)". Miguel Sbastida es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y amplió sus estudios con becas en Groningen y Ottawa. También recibió una beca de la Fundación La Caixa para estudiar un máster en Chicago. La obra distinguida se titula "Portfolio".

El galardón, dotado con 2.000 euros en metálico, incluye la organización de una exposición individual del ganador y la edición de su catálogo. El Ayuntamiento convocó en marzo la nueva edición del certamen.