El deporte no tiene edad. Eso que se lo digan a la mierense Ana Cristina Aguado, que se acaba de convertir en campeona de Europa de carreras por montaña en la categoría de más de 60 años. Fue en Madeira (Portugal), durante el European Masters Mountain Running Championship. No solo quedó primera en su categoría, sino que acabó cuarta en la general.

La prueba en la que participó constaba de 8,5 kilómetros de carrera por montaña, con un desnivel de 900 metros. Un recorrido “con mucho bosque, mucha piedra y muy poca zona de llano”, aseguraba ayer la deportista, que señalaba que el tiempo tampoco ayudó. “Estaba horrible, peor que en Asturias”, apuntaba al otro lado del teléfono. Todavía seguía en Madeira, porque la competición no había terminado. Hoy se enfrentará a un trail de 31 kilómetros, con 1.900 metros de desnivel. Una prueba que considera “aún más difícil, ya que el suelo está muy resbaladizo y hay que tener mucho cuidado con las bajadas”.

Aguado pertenece al Grupo de Montaña de Nembra (Aller) y al Club de Atletismo Ocle de Candás. Habrá que esperar para comprobar si consigue hacer podium a pesar de las dificultades. Y es que esta deportista lleva corriendo campeonatos de Europa desde hace tres años. También ha participado en algún Mundial. “Y en todas las pruebas he hecho podium”, explica.

Ana Cristina Aguado vive en Carcarosa, en el valle de Turón, un lugar “ideal” para realizar sus entrenamientos, que son supervisados por Marcos Peón desde Gijón. “Entreno todos los días”, apunta, y “cada vez hago una cosa distinta, en función de lo que me va diciendo el entrenador”. La afición por el atletismo le viene desde bien temprana edad. “Comencé a los 10 años en un equipo de atletismo y me mantuve hasta que empecé en la Facultad, con 18 años”, señala. Después tuvieron que pasar unos cuantos años más, concretamente hasta que cumplió los 50, cuando comenzó a correr por la montaña. “Fue en una carrera en Nembra, y me encantó, porque me gusta mucho el monte, es mucho más libre para entrenar porque no es tan monótono ni tan lesivo con las articulaciones”, destaca.