Bajo una incesante lluvia y un frío intenso salieron ayer, de forma escalonada y entre aplausos, los autónomos del valle del Nalón encerrados en las iglesias de Pola de Laviana, El Entrego y La Felguera “contentos por lo conseguido pero con ganas de seguir luchando por lo que queda”. “Mereció la pena y no dudaríamos en volver a hacerlo”, aseguró Francisco Sánchez-Mariscal, uno de los dieciocho autónomos que protagonizaron una protesta durante las últimas semanas en los tres templos reclamando ayudas de las administraciones tras verse obligados a cerrar sus negocios. La situación se extiende desde hace más de un mes tras decretarlo el Principado dentro de las restricciones puestas en marcha para intentar frenar la propagación del coronavirus.

“Logramos siete de los puntos principales que reivindicamos a los Ayuntamientos y el Principado, es una victoria dentro de la batalla y salimos con la cabeza bien alta”, aseguró Paula Iglesias, una de las portavoces de la Plataforma de Autónomos y Trabajadores del Nalón (ATN), antes de leer, emocionada, el comunicado a las puertas de la iglesia de Pola de Laviana. Primero salieron los hosteleros y comerciantes encerrados en el templo del municipio del alto Nalón, a las cuatro de la tarde, y le siguieron los autónomos que protestaron en la iglesia de El Entrego, una hora después, para concluir, a las seis de la tarde, en La Felguera, donde se inició la primera protesta el pasado 12 de noviembre. Posteriormente se extendió a otros puntos de la comarca y de la región. Por los tres concejos (Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo) circuló una caravana de vehículos en apoyo a los encerrados.

“Entramos seis conocidos y salimos una gran familia. Muchas gracias por hacerlo todo tan fácil”, aseguró Álvaro Ruiz, antes de dar finalizado el encierro que protagonizó junto a otros cinco compañeros en la iglesia de Pola de Laviana. En El Entrego, el hostelero Fernando Cofiño aseguró que “se ha conseguido agilización de las ayudas y compromisos”, lo que motivó que se decidiese dar por concluidos los encierros.

Francisco Sánchez-Mariscal, que entró junto a otros cinco autónomos (uno de ellos tuvo que abandonar días antes) en el templo de La Felguera aseguró que “se ha logrado avanzar pero faltan cosas por conseguir y hay que seguir luchando”. Su hermano Jesús, que participó representando a la plataforma de autónomos en las reuniones celebradas con responsables municipales del Principado (la última celebrada el pasado viernes), destacó que se lograron “siete puntos primordiales”.

Entre ellos figuran compromisos municipales de apoyo al sector, que en Langreo ha empezado a recibir las ayudas por el primer cierre esta semana, y que los alcaldes propiciasen la comunicación con el Principado, indicó Paula Iglesias. El pago de las ayudas regionales en unos días y el avance con los ERTEs son otros dos de los puntos. Además, los ayuntamientos estudian compensaciones en el pago de las “viñetas” de distribuidores por los meses en los que no pudieron trabajar.

La última advertencia de la hostelería asturiana es un aviso de que no aceptará “una apertura que signifique un cierre encubierto”. La soliviantada patronal del gremio eleva el rango de su exigencia hacia la aclaración de que no se conforma con cualquier fórmula de vuelta a la actividad a partir del próximo miércoles, sobre todo en lo relativo a la ampliación de su hora de cierre. Saben que el Gobierno del Principado les ha prometido conversar de aquí a entonces y consensuar las condiciones de una eventual reapertura de los establecimientos en función de la evolución de la onda epidémica en este puente, pero insisten sobre todo en que quieren que se les permita abrir hasta las once de la noche. Dicen que su mensaje para esa negociación “ya está lanzado” en esos y otros términos, que “a quien le toca responder es al Gobierno” y que si no negocia o atiende a sus reivindicaciones “no quedará más remedio que salir a la calle”.

El presidente de la patronal de la hostelería y el turismo, Otea, José Luis Álvarez Almeida, enfoca la petición hacia la ampliación de horario de cierre que tenían antes de la clausura los locales. Si no hay soluciones, volverá a haber protestas.