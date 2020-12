El sector del esquí pide que las estaciones asturianas “abran ya” porque son seguras

“Las estaciones asturianas tienen un cliente muy familiar y no hay actividades más allá de las pistas” Luis Núñez - Asturcentral

Armando Valdés es el director de la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno y presidente del colectivo turístico “Aller Experiencias”. “No cuestionamos las decisiones de las autoridades sanitarias, pero pedimos un esfuerzo por analizar de forma más específica las características de nuestra estación”, indicó, para agregar que los deportes de invierno “no son un riesgo y parece ser que es la actividad posterior la que causa temor para no abrir”. En este sentido, apunta que “en Fuentes de Invierno no hay una alternativa a ese esquí, no hay establecimientos de ocio”, lo que, unido al cierre perimetral, “deja a la estación en buena posición para abrir”.

“Nuestros deportistas van a llegar a los campeonatos nacionales sin haber podido entrenar” Lucía Noriega - Federación de Deportes de Invierno

Luis Núñez, presidente de la asociación turística Asturcentral y hostelero lenense, esgrime que en “el sector de la hotelería estamos muy fastidiados porque al no abrirse la temporada de esquí, la campaña de invierno no tiene ninguna perspectiva. En el puente de la Constitución ya perdimos una quinta parte de los ingresos del año y ahora, en Navidad, vamos por el mismo camino”. Además, se pronunció en la misma línea que Valdés sobre la actividad fuera de las pistas: “Pajares y Fuentes de Invierno son estaciones pequeñas y familiares y no se hacen actividades post-esquí”.

“No entendemos el aplazamiento; en Asturias se va a esquiar y, luego, cada uno para su casa” Íñigo Cabal - Club “Elit Mirios” de Pajares

La Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA), también entiende que el esquí es una actividad segura, y más en Asturias. Su presidenta, Lucía Noriega Serrano, indica que “hay que estar a lo que diga Sanidad, aunque ellos se basan en el problema que pueden conllevar las cafeterías y el ‘après ski’, y aquí eso no sucede”. Noriega ve cómo estas medidas afectan a sus deportistas: “Tenemos chavales federados que van a llegar a los campeonatos sin entrenar, cuando en otras provincias están empezando a abrir las estaciones”. “Tenemos que abrir ya”, valoró.

“Los deportes invernales no suponen un riesgo y en Fuentes no existe un ocio posterior al esquí” Armando Valdés - Aller Experiencias

También el presidente del club “Elit Mirios”, Íñigo Cabal, apoya la misma postura. “No entendemos que se justifique el aplazamiento por actividades que aquí no existen. En Asturias se va a esquiar y, luego, cada uno para su casa. Y no hay problema por guardar distancias de seguridad y llevar mascarilla, además de los equipos que ya llevamos; creo que se debería de abrir ya”.

Rechazo popular

También llegaron ayer reacciones políticas a la decisión del Principado. El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General responsable de Turismo, José Felgueres, reclamó al Gobierno regional la apertura inmediata de las estaciones de esquí “con las correspondientes medidas para salvaguardad la seguridad sanitaria”.

“Desde las estaciones sostienen que no constituyen puntos de aglomeraciones, pues no existe el ‘après ski’ y tienen un perfil de usuarios claramente familiar”, indicó el diputado, para agregar que “mantener el cierre de las estaciones de esquí constituye una muestra más de decisiones arbitrarias que se están cargando la economía de Asturias”. Además, reclamó que se haga una excepción o modificación puntual para que los asturianos puedan ir a Pajares, al adentrarse parte del vial de acceso en León.

Juegos en la nieve con las pistas cerradas

Pese a estar cerrados los remontes, algunos asturianos decidieron ayer ir a Fuentes de Invierno a disfrutar de la nieve en la montaña. Familias con niños haciendo muñecos de nieve, jugando a lanzarse bolas o con esquís y raquetas fueron la escena en un complejo situado a poca distancia de la estación leonesa de San Isidro. Allí, más de 2.500 personas pudieron esquiar durante el fin de semana, primero de la temporada invernal. También pudieron verse controles policiales en las localidades de Felechosa (Aller) y Campomanes (Lena), para controlar la movilidad. En la imagen, un amplio grupo de personas disfruta de la nieve, ayer, en Fuentes de Invierno.