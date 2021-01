Paso al frente en Sobrescobio para mejorar la seguridad sanitaria en las aulas. El Ayuntamiento ha instalado purificadores de aire en todos los centros escolares del municipio. Además, está previsto completar la instalación con medidores de dióxido de carbono. “La medida se ha tomado para asegurar las mejores condiciones higiénico-sanitarias para nuestros escolares”, afirmó ayer el alcalde, Marcelino Martínez. La inversión total de la actuación asciende a más de 2.500 euros.

La instalación de los purificadores de aire tuvo lugar durante el mes de diciembre. En concreto, se han colocado dispositivos en las aulas de Infantil y Primaria del aulario de Rioseco del Colegio Rural Agrupado (CRA) Alto Nalón. También en la escuela de bebés “Flor del agua” y en el comedor municipal del mismo nombre. A estas últimas instalaciones acuden alumnos de Infantil y Primaria.

Estos dispositivos permiten garantizar la calidad del aire y purificarlo, aunque no evitan la necesaria ventilación que requiere la normativa impuesta desde el Principado para frenar la expansión del coronavirus. Así lo explica el Alcalde: “Aunque los purificadores de aire no eximen de la necesidad de ventilar las aulas, durante los días más fríos del último temporal ya se han podido ver sus efectos al no ser necesario tener las aulas ventiladas durante todo el horario escolar”.

Así, consiguieron “una temperatura adecuada para que los niños de Sobrescobio puedan realizar sus tareas en condiciones optimas de salud, higiene y calidad educativa sin pasar frío en las aulas”. “Ahora, complementamos esa actuación con la adquisición de medidores de dióxido de carbono para que los docentes puedan conocer en todo momento cuando es necesario proceder a una ventilación natural”, añadió el máximo dirigente local.

La ventilación de las aulas en los centros educativos, y el frío que le sigue, ha generado polémica en las últimas semanas. Especialmente en Laviana, donde alumnos del IES David Vázquez de la Pola organizaron concentraciones para protestar por la baja temperatura en las aulas. Llegaron a alcanzar los cinco grados. Se da la casualidad de que en este instituto de Pola de Laviana estudió el presidente del Principado, Adrián Barbón.