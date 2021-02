El movimiento vecinal carga contra San Juan por pedir los pisos tutelados de Turón

Juanjo Rodríguez, directivo de la Sociedad Turonesa de Festejos (Sotufe), consideraba “ridículo” que dentro del mismo municipio se trate de quitar un proyecto que ya está aprobado para Turón. Afirma que “deberían presentar su propio proyecto”. Y es que los pisos tutelados para el colegio de La Salle de Turón “son una iniciativa para el valle que ya formó parte de la agenda de los políticos durante las últimas dos elecciones y que por fin habíamos logrado”. Y “ridículos” también son para Rodríguez los argumentos que la coordinadora del valle de San Juan ofrece para trasladar el proyecto al hospital de Murias. “Dicen que hay ruido. ¿Qué ruido va a haber aquí si no tenemos ni industria? Más tranquilidad que la que hay en Turón no se tiene en ningún sitio”.

El directivo de Sotufe también dio cuenta de la buena ubicación de los pisos tuteladas, junto al consultorio de Turón, además de las buenas comunicaciones “porque en tres minutos te pones en la autopista”.

Silvia Suárez, presidenta de la asociación “Mejoras del valle” no daba crédito ante la propuesta. “En Mieres no podemos levantar cabeza con estas zancadillas. Entendería que Lena o Riosa reclamasen el proyecto, pero no dentro del municipio. Además tienen un desconocimiento total y absoluto sobre Turón y el proyecto”, apunta. Destaca que el movimiento vecinal de Turón “lleva años pidiendo esta iniciativa”. Suárez hubiera entendido que los vecinos de San Juan pidiesen que estos pisos tutelados se hiciesen también en el viejo hospital: “Si propusieran que se desarrollasen más pisos tutelados nosotros seríamos los primeros en apoyarlos, pero no a costa de quitarnos nuestro proyecto”. La presidenta de “Mejoras del Valle” dio cuenta de que no es la primera vez que intentan ningunear a Turón. Así, rememoró una propuesta de la plataforma “Pulso por Turón” hace años ya, muy similar a lo que ahora es el Ecomuseo minero de Samuño en Langreo, y que fue rechazada “porque era tirar el dinero y, sin embargo, después vimos que se desarrollaba en el concejo vecino”. “Así no vamos a levantar cabeza nunca”.

Tampoco comparte las formas de la coordinadora el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, quien afirmó que “los pisos tutelados de Turón son una buena iniciativa, otra cosa es que se pida que también se haga algo así en el viejo hospital, ya que hay suficiente demanda para ambas iniciativas”.