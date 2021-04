IU pide en la Junta al Principado que aclare las “razones” del cierre perimetral de Langreo

El portavoz de Unidas por Llangréu (IU, Podemos y Equo), Jesús Sánchez, expuso, por su parte, que “el sábado por la noche se cambiaron los datos y se tendría que explicar”. “Es evidente que las medidas sanitarias hay que cumplirlas y que la salud es lo primero. Debemos asumir esas decisiones pero, a nuestro entender, deberían ser explicadas. Porque si los datos no se explican con claridad y con transparencia, pueden generar rechazo entre la población. Y crear un caldo de cultivo para que esas medidas no se respeten”.

Sánchez esgrimió que el sábados “de manera sorprendente, pasamos a llevar dos días ya en ‘4 Plus’ y solo nos quedaba el domingo para entrar en confinamiento. Y esos datos cambiaron por la noche. Alguien tiene que explicarlo. Si fue un error que se reconozca, pero que se aclare porque eso genera confusión entre los vecinos. Si esto no se asume por la ciudadanía es muy difícil que funcione. Solo con medidas policiales no se resuelve. Los vecinos merecen saber qué razones hay para hacer las cosas. Si hubo un error en las cifras y no se cargaron bien o lo que sea que se explique”.

La medida también generó malestar en el gobierno de Langreo. La alcaldesa, la socialista Carmen Arbesú, acató las restricciones, aunque no ocultó su “malestar” con la Consejería de Salud por la gestión del nuevo sistema “4 Plus”. “Fue demasiado precipitado”, expuso al valorar el cierre perimetral la regidora, que se quejó ante los responsables sanitarios del Principado por no haber dispuesto de tiempo suficiente para prevenir a los vecinos de Langreo de la inminencia del cierre perimetral y de las limitaciones que conlleva.

La situación que motivó el malestar de Arbesú arrancó el sábado a las once de la noche, cuando el Principado “actualiza los datos, y la trazabilidad, que era lo que salvaba la incidencia alta que venía teniendo el concejo, se revisa hacia atrás”, cambia los valores de los días anteriores y Langreo se encuentra de pronto “en la tesitura de estar a un día del cierre”.