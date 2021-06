Barbón: "“Habrá más noticias que darán esperanza a unos valles que no se rinden”

Un periódico se asemeja en algunos aspectos a una exposición. Textos y fotos filtran la actualidad cada día con el triple objetivo de informar, entretener y formar. La edición de las Cuencas que en 1996 desplegó LA NUEVA ESPAÑA celebra sus 25 años de andadura con una retrospectiva de portadas y tiras cómicas que dan testimonio de la vocación de servicio y proximidad que el diario ha desempeñado en los valles mineros durante el último cuarto de siglo. Más de 9.000 madrugadas aguardando a los lectores en los quioscos han estrechado una relación de apego y confianza. La exposición podrá visitarse hasta el 9 de julio en la Casa de Cultura de Mieres. Una oportunidad para echar la vista atrás y encontrarse con un espejo que proyecte la mirada hacia el futuro.

Tras su exitoso paso por Langreo, la exposición que repasa los 25 años de vida de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuenca ya está en Mieres. La muestra ofrece un ilustrativo paseo por un periodo de la historia reciente que para el territorio coincide con el duro proceso de ajuste de la minería. Un cuarto de siglo de noticias que arrojan una entrañable familiaridad. El presidente del Principado, Adrián Barbón, quiso ayer estar presente en la inauguración de la retrospectiva. La edición comenzó su andadura en abril de 1996. “Recuerdo que poco después, sobre el mes de junio, me afilié a las juventudes socialistas. La presencia de la edición me sirve de referencia para mi propia trayectoria política”. El político lavianés destacó el “riesgo” que en su momento asumió LA NUEVA ESPAÑA apostando por un modelo de periodismo “que acercaba la noticia local al ciudadano”. Barbón puso al periódico como un ejemplo del envite por la “innovación” que Asturias precisa en estos momentos: “El periodismo puede y debe contribuir a generar iniciativas y dinámicas de futuro”, apuntó en forma de encargo. También enumeró algunos de los “hitos” en forma de noticia que se muestran en la exposición, y valoró nuevos proyectos que están en marcha, como la próxima ampliación de la estación de esquí de Pajares o la segunda fase del centro tecnológico de El Entrego, “son otros hitos que están ahí, y serán unas noticias que son una esperanza para las Cuencas, que no se rinden”. Barbón también tuvo un cariñoso recuerdo para Amadeo Gancedo, la gran figura del periodismo mierense con sus crónicas en LA NUEVA ESPAÑA, fallecido en 2019

En Mieres estuvieron ayer el director de LA NUEVA ESPAÑA que capitaneó en 1996 el proceso que fortaleció el arraigo territorial del diario, Melchor Fernández, y el actual director del periódico, Gonzalo Martínez Peón. Les acompañó el gerente, Eduardo Suárez. Como hace un cuarto de siglo, el periódico afronta con confianza e ilusión una nueva evolución, en este caso, hacia una digitalización que mantenga los vínculos de la cercanía: “La transformación de las Cuencas ha sido enorme y esta exposición nos permite recordar lo ocurrido”, señaló Martínez Peón antes de emplazar la celebración de un foro de análisis para cuando la pandemia remita definitivamente. Melchor Fernández reconoció la complicación del periodo, pero advirtió que sobre las viejas escombreras ha germinado un nuevo manto verde.

La exposición que ya puede visitarse en Mieres lleva por título “Seguimos dando tira”. Se trata de una colección de sesenta portadas y noventa tiras cómicas del dibujante Alfonso Zapico, las más representativas de la historia de la edición. Los alcaldes de Mieres (Aníbal Vázquez), Lena (Gema Álvarez), Aller (Juan Carlos Iglesias), Morcín (Mino García) y Riosa (Ana Díaz) hicieron ayer un recorrido por la muestra, acompañados de otros dos políticos naturales de Mieres. La delegada del Gobierno, Delia Losa, y el consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez. “Al final muestras como estas nos ayudan a poder mirar hacia adelante, apostando por la ecología y lo digital”, señaló el segundo. Losa reconoció sentirse “muy identificada” con el contenido de la exposición, indicando que en origen tuvo recelos ante la decisión de unificar a las comarcas del Caudal y del Nalón bajo el mismo distintivo de las Cuencas. “Pensé que se podría desdibujar la identidad de cada zona, pero no ha sido así, ya que cada comarca cuenta con una fuerte personalidad”.

"Las próximas portadas deben rebosar de buenas noticias" Aníbal Vázquez - Alcalde de Mieres

Aníbal Vázquez lamentó el fatigoso estribillo de malas noticias que se ha repetido en el último cuarto de siglo. “Las próximas portadas deben rebosar de buenas noticias, contando la generación de empleo y que la gente se queda a vivir en estos concejos”, deseó el regidor mierense. Su homónimo allerano valoró la proximidad de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas: “La apuesta por las ediciones fue una acierto editorial que ha dado visibilidad a los concejos pequeños, evitando que sus noticias y problemas pasen desapercibidos”. Morcín y Riosa son los municipios menos poblados del Caudal. Su presencia en las páginas del periódico ha sido permanente. “Los próximos 25 años deben servir para lograr que estos valles no sólo sean un buen lugar para vivir, sino que también se pueda trabajar en ellos”, remarcó Mino García: “Las portadas del periódico atestiguan que no nos vamos a rendir; tenemos fuerza de sobra para resurgir”, apuntó por su parte Ana Díaz. Gema Álvarez manifestó su confianza en que el periódico “siga trabajando con ilusión”.

La exposición cuenta con tres patrocinadores: Banco Sabadell Herrero, Hunosa y Bayer. “Hay que felicitar al periódico por su larga presencia, durante la que ha sabido contar lo bueno sin omitir lo malo”, señaló Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer de La Felguera. Carmen Villabrille, del Sabadell Herrero y natural de Moreda, destacó el punto “nostálgico” de la muestra que acaba de inaugurarse en Mieres, mientras que el director de Comunicación de Hunosa, Gustavo Pañeda, abogó por la necesidad de “mirar al futuro”.