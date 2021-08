La señales metálicas que prohíben el baño en el lago Ubales serán reemplazadas

Las dos controvertidas señales metálicas colocadas por el Principado para prohibir el baño en el lago Ubales –en pleno corazón del parque natural de Redes– no estarán allí mucho tiempo. Responsables de la Consejería de Medio Rural aseguraron a este diario que la señalización, que apenas lleva un par de semanas instalada, es “temporal” y será reemplazada por otra más acorde con el paraje en cuanto sea posible. En esos nuevos paneles que se colocarán próximamente –además de la advertencia sobre la prohibición de bañarse en el lago por el peligro de causar daños en su frágil ecosistema– también se prevé incluir información sobre las especies de flora y fauna del entorno, muy poco comunes en España.

La proliferación de bañistas en el lago hizo que se instalaran unas señales que generaron mucha polémica entre los montañeros habituales de la zona, que entienden que causan un gran impacto estético en la zona ya que son “similares a las que uno puede encontrarse en una carretera comarcal o en la calle Uría. Es como si pusieran un paso de cebra o un semáforo en una pista forestal”. Por ese motivo demandaron la colocación de una señalización con otro tipo de formato o de materiales, como madera.

Desde el Principado expusieron que la colocación de las señales metálicas fue una decisión que se tomó con rapidez para poner freno a los baños en el lago, al constatar la proliferación de este tipo de comportamientos y en previsión de que pudieran acentuarse en los meses de verano, al aumentar el número de visitantes en la zona. Sin embargo, remarcaron que trata de una medida “temporal” ya que la intención es diseñar e instalar próximamente una señalización específica más “acorde” con el paraje en el que está enclavado el lago, en el pleno corazón del parque natural de Redes. Un espacio protegido que, además, cuenta con la catalogación de Reserva de la Biosfera.

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, se mostró el pasado lunes muy crítico con el comportamiento de las personas que se bañan en el lago Ubales. “El problema de fondo es que haya que colocar este tipo de señales para que la gente no se bañe en el lago. ¿Es que no sabemos que es algo que está prohibido en una zona como esta que es parque natural y está protegida?”, se preguntó, al denunciar la creciente presencia de improvisados bañistas en el lago, que también utilizan de forma ocasional las mascotas. “Yo me he sentido avergonzado cuando he pasado junto al lago Ubales y he visto a tanta gente y a algunos perros bañándose allí. He tenido la sensación de estar en la piscina municipal”, apostilló.