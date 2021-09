El Ayuntamiento de Langreo pretende actualizar el obsoleto reglamento de las plazas del mercado de abastos, que data de 1975 (aunque en los años 1994 y 1996 se modificaron algunos artículos). Sin embargo, no quiere hacerlo en solitario, sino que contará con los vecinos a la hora de elaborar el nuevo documento. Para eso ha organizado una consulta pública en la que pretende recoger la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas que pueden estar potencialmente afectadas.

El objetivo de esta consulta es dar una cobertura legal a la actualización del reglamento y regular aspectos como la concreción de los supuestos derechos de traspaso con el fin de favorecer la continuidad familiar en la actividad. O la solución de dar continuidad al negocio en favor de trabajadores o socios en el caso de la disolución de la sociedad, por ejemplo. Para participar en la consulta, el Ayuntamiento da un plazo de diez días hábiles.

Entre las entidades afectadas se encuentra la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle del Nalón (Acoivan). Su presidente, Marcelino Tamargo, aseguraba ayer que “somos los únicos que luchamos para que el mercado de abastos permanezca abierto. Queremos nuevas inversiones y hemos hablado con el Ayuntamiento tanto de la reforma como del nuevo reglamento, que está totalmente obsoleto”. Tamargo considera que “hay que modificarlo y nosotros hemos hecho una serie de alegaciones porque pretendemos que la plaza de abastos de La Felguera se llene de vendedores y el actual reglamento no lo permite, al menos no lo hace nada fácil”. La espera mínima para acceder a uno de los puestos “es de seis meses, cuando se realiza la subasta, que suele ser una vez al año”. Seis meses, y hasta un año han tenido que esperar algunos comerciantes para acceder a un espacio en el interior del mercado.

Por otro lado, el presidente de Acoivan considera que el nuevo reglamento “debería beneficiar a los comerciantes y permitir el desarrollo de nuevos mercados; los autónomos tienen nuevas ideas y en una plaza se pueden meter más negocios que los destinados a la alimentación”. Y es que, como apuntó Tamargo, “la plaza de abastos de La Felguera tiene una ubicación excelente –se encuentra en el centro urbano del distrito– y tiene muchas oportunidades para salir adelante”. Eso sí, “la administración tiene que hacer las cosas bien para dar apoyo a los comerciantes”. Además, señaló que “hay ayudas desde Europa para mercados que seguro que ayudarán a darle un buen cambio a la plaza de abastos”.

La plaza de abastos ya no luce como antaño, cuando no había un lugar libre en su interior. Ahora hay unos cuantos espacios vacíos, pero no se hace nada fácil acceder a ellos, a pesar de que mejoraría en gran medida la imagen de este entorno tan emblemático para los langreanos.

La plaza de abastos de La Felguera data del año 1922 y se realizó gracias al apoyo de los Marqueses de La Felguera y Pepita Duro. El proyecto fue del arquitecto municipal, José Ramón del Valle. En 1951 se llevó a cabo una remodelación en la que se aumentó la superficie considerablemente. En 2006 se acometió una nueva remodelación que cambió sustancialmente el aspecto exterior de la plaza. No fue el primer mercado de La Felguera, ya que el primero, de corte modernista, se construyó en 1902 en el espacio donde hoy se ubica el parque de Dolores Fernández Duro. Fue derribado en 1917 para ampliar el parque, que ya existía entonces.

El Ayuntamiento destinará una partida de 250.000 euros a reformar la plaza de abastos

El Ayuntamiento de Langreo destinará una partida de 250.000 euros que irán destinados a la reforma de la plaza de abastos de La Felguera. Se trata, según afirmó el ejecutivo municipal, de su “puesta al día y para dar respuesta a las demandas de los comerciantes que tienen sus puestos en un espacio emblemático”. Esta es una de las actuaciones que el Ayuntamiento de Langreo ejecutará con cargo a los 8,5 millones de euros de los ahorros municipales que se destinarán a inversiones y que se aprobó este verano. Esta cuantía suma los 6,5 millones de la propuesta presentada por el equipo de gobierno y dos millones de euros para la recuperación del complejo deportivo de Pénjamo de la enmienda planteada por Unidas por Llangréu y que recibió el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos. La lista final de obras fue respaldada por el PSOE, Unidas por Llangréu y Ciudadanos. En cuanto a la reforma de la plaza, los ediles de Promoción Económica y de Hacienda, Javier Álvarez y Patricia Fernández, respectivamente, mantuvieron una reunión con varios representantes para poner en común las necesidades.