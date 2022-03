Salvar Geomática y la fusión de Minas, los retos para el director de la Politécnica

Las elecciones para la dirección de la Escuela Politécnica de Mieres encaran su recta final. La votación serán mañana y los candidatos, Eliseo Vergara y Ángel Martín, podrán relajarse hoy durante la jornada de reflexión, después de una campaña en la que han tratado de llevar sus ideas para el centro mierense a toda la comunidad universitaria. Y aunque ambos tienen destacados planes de futuro para la Escuela, también son destacados los retos a los que tendrá que enfrentarse el vencedor.

El más acuciante, sin duda, es la batalla que se abre ante el plan de reordenación de la Universidad de Oviedo que presentó hace unas semanas el equipo rectoral. Sobre todo en referencia a la supresión del grado en Ingeniería Geomática, que ambos candidatos rechazan de plano. Así lo apunta Ángel Martín en su programa: “Luchas por mantener todas las titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica de Mieres, especialmente el grado en Ingeniera Geomática”. El profesor va más allá y propone “elaborar un plan de viabilidad para el conjunto de las titulaciones con el que defender la permanencia de todas ellas”. Eliseo Vergara, por su parte, también habla en su programa de la defensa del grado y añade “la elaboración de un plan estratégico específico para esta titulación que permita su desarrollo”. Para ello, “se propone la creación de un grupo de trabajo con representantes de la comunidad universitaria, empresas de la región y grupos de investigación asociados a la docencia en el grado que estén coordinados desde la subdirecciones de Calidad, Estudiantes y Organización Académica y Proyección Internacional de la escuela”.

Hay otro aspecto del plan de reordenación que también podría afectar al nuevo director. Se trata del polémico traslado de la Escuela de Minas de Oviedo que rechazan tanto el centro universitario ovetense como el Ayuntamiento de la capital, entre otros. Hasta ahora, los candidatos han preferido dar cuenta de la buena relación que mantienen con la Escuela de Minas. Vergara aseguró que la Politécnica de Mieres “quiere crecer, pero no va a hacerlo a costa de otros, ante todo somos compañeros y estamos para colaborar, no para competir”. Palabras similares las de Martín, quien apuntaba que “con lo que tenemos aquí estamos muy satisfechos, la Escuela de Oviedo tiene sus pretensiones y nosotros no queremos comerle la docencia a nadie”.

Pero a pesar de las buenas palabras, la verdad es que si finalmente se cumple con el plan de reordenación de la Universidad de Oviedo, los estudios de Oviedo acabarán en Mieres. Otra cosa será el modo en que puedan llegar, algo que de momento se desconoce. Y es que todo apunta a que se integrarían dentro de la Escuela Politécnica de Mieres, pero también puede darse la posibilidad que, al fusionar ambos centros, cambie la denominación del centro. En el primer caso, el trabajo de la dirección estaría centrado en ver cómo se integra el grado que se imparte ahora en Oviedo, además de contar con el máster de Minas como una titulación más para Barredo. En el segundo, lo más normal es que tuviesen que convocarse nuevas elecciones para elegir una directiva para el centro que surgiera de la fusión de ambas escuelas.

Promoción

Más allá del plan de reordenación de la Universidad de Oviedo, la Escuela Politécnica de Mieres también afronta otros retos que permitan que siga creciendo. Entre ellos, reforzar la promoción del centro. Ángel Martín asegura en su programa que “es de vital importancia dar a conocer y poner en valor nuestra escuela ante la sociedad a nivel local, nacional e internacional”. Así, considera “imperioso que el estudiantado de Educación Secundaria conozca los estudios y la realidad de las salidas profesionales que se imparten en la escuela”. Con esta premisa propone elaborar un plan de captación de estudiantes, un plan de divulgación del centro en la región, tanto de los títulos como de la actividad investigadora, renovar la imagen corporativa del centro y fomentar su uso como sede de diferentes actividades, tanto internas como externas.

Eliseo Vergara propone una “estrategia integral de promoción de la escuela a través de diferentes líneas de acción”. De este modo propone un plan de comunicación de la escuela “para el fomento de las actividades sociales y culturales asociadas con las titulaciones”, también la captación de futuros estudiantes, el desarrollo de materiales multimedia para usarlos en la promoción de las diferentes titulaciones, el fomento de las jornadas de puertas abiertas y el fomento de la vocación en los estudiantes.