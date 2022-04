La oposición presentará una iniciativa en la Junta para culminar el soterramiento en Langreo

Cinco de los siete grupos con representación en la Junta General –PP, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro– acudieron ayer a la reunión convocada por la Plataforma para el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo. Solo el PSOE y Vox no asistieron al encuentro en el que el resto de formaciones acordaron presentar de forma conjunta una proposición no de ley en el parlamento asturiano para exigir tanto al Principado como al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) celeridad para reanudar los trabajos, que llevan paralizados desde finales de 2017.

Pretenden que la iniciativa conjunta sea debatida en el Pleno que se celebrará dentro de dos semanas. “Reclamamos un compromiso real con las obras”, aseguró ayer el portavoz de la Plataforma para el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, David García. El colectivo aludió a la “falta de voluntad política” para poner en marcha las actuaciones de instalación de la superestructura ferroviaria (vía, catenaria y señalización), a cargo del Adif, y de urbanización de los terrenos liberados, que abordará el Principado.

Las formaciones reunidas ayer demandaron que se cumplan “de una vez” las promesas y concluyan las obras del soterramiento, que se iniciaron a finales de 2009. Supera, por tanto, los doce años. Los trabajos pendientes que ejecutará el Adif superan los 42 millones de euros y los que desarrollará la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial se acercan a los 10 millones.

La Plataforma redactará el escrito que remitirá a los cinco grupos para que lo presenten como proposición no de ley en un Pleno de la Junta General. El secretario regional del PP y diputado, Álvaro Queipo, reclamó a los Gobiernos regional y central “que pongan todo sobre la mesa para que las máquinas empiecen a trabajar ya”. “Lo que está claro es el desinterés de las dos administraciones y ya está bien. Esto no puede seguir así”, apuntó.

Manuel Cifuentes, diputado de Ciudadanos, señaló que la formación entiende “la preocupación de la Plataforma porque no se les está dando respuesta a sus solicitudes de reunión. Y eso les hace sospechar que no hay voluntad clara por seguir adelante con la obra”. Añadió que “se han adjudicado algunos contratos pero no son todos y la dirección de obra, que no está, impide que se ejecuten las demás”. Detrás, indicó, hay “muchos años de falta de compromiso” de las administraciones.

Rafael Palacios, parlamentario de Podemos, afirmó, tras la reunión: “Ya vale de tomar el pelo y ya vale de la incapacidad e inoperancia del gobierno de Langreo, que no quiere saber absolutamente nada, y de la falta de concreción y los incumplimientos permanentes del Gobierno de Asturias”. Trasladó la intención de su formación de “sacar adelante una proposición no de ley conjunta entre todos los grupos para que se cumplan de una vez las promesas que se vienen retrasando permanentemente”.

Ovidio Zapico, coordinador regional de IU y diputado, reclamó “conocer ya con precisión el calendario que ponga el principio del fin de las obras del soterramiento y también para desarrollar el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de El Puente”. Aludió a las reivindicaciones de la Plataforma que, dijo, “compartimos desde hace muchos años ya que son justas”.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, subrayó que “llevamos demasiados años de promesas incumplidas”. Reclamó “recursos y voluntad política tanto del Gobierno de España como del de Asturias y del Ayuntamiento de Langreo”. La Plataforma calificó de “nefasta” la situación e hizo hincapié en que no “hay una asistencia técnica que se haga cargo de la obra de la superestructura ni de la urbanización” de los terrenos. Tampoco tiene respuesta a sus peticiones de reuniones con la Secretaria de Estado de Transportes y con el Principado.