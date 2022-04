Clamor en Caso por los retrasos para navegar en el embalse de Tanes: “Nos robáis el futuro”

A pesar de ser un día festivo en el que lucía el sol, los vecinos del concejo de Caso cumplieron ayer con la movilización que convocó el Ayuntamiento, motivada por los retrasos e impedimentos para poner en marcha el uso lúdico del embalse de Tanes. Cientos de personas respondieron a la llamada de la Corporación y acudieron al mediodía hasta la localidad de Tanes. “Nos ahogaron el pasado y nos robáis el futuro, por qué Cadasa, por qué EDP”. Esta es la consigna que utilizaron ayer los vecinos denunciando la actitud de estas dos compañías respecto al proyecto para que las embarcaciones entren en el pantano, del que bebe gran parte del Principado.

No faltó nadie. Comenzando por la Corporación, ya que la movilización no la encabezaba solo el equipo de gobierno socialista. Fue acordada por unanimidad y también se sumaron PP, IU y Foro, cuyos portavoces estuvieron al frente de las pancartas. Hubo representación sindical y del Parlamento asturiano. El alcalde de Caso, Miguel Fernández, remarcó el “apoyo” logrado. “Con esta movilización queremos denunciar que hace cuarenta y pico años repartieron miseria en Caso Y en la actualidad no tenemos ni un puesto de trabajo, ni por parte de Cadasa ni EDP. Y si eso es lo que piensan repartir a partir de ahora, al menos a mí me van a tener delante”. También se pronunció sobre los últimos avances sobre la navegabilidad del pantano, asegurando que “nos enteramos por la prensa de que tras el rechazo de Cadasa, que junto a EDP es propietaria de los terrenos del entorno, la obra será ejecutada por la Consejería de Medio Rural”. Los terrenos se solicitaron a estas compañías “el pasado miércoles, y ahora tenemos que hacer un pleno para aprobar la cesión a la Consejería para que puedan iniciar las obras. Quiero confiar en que este verano sí se podrá navegar en Tanes”.

Seriedad

La movilización también contó con el apoyo de los empresarios de Redes, Fito González, presidente de la asociación Redes Natural, fue muy crítico. “Pedimos seriedad a la Consejería porque está pasando la pelota de culpabilidad a Cadasa, que es verdad que tiene culpa, pero esta empresa tiene un presidente político, un cargo político del Gobierno regional del PSOE. Por lo que consideramos que algo tendrá que decir el presidente del Principado, Adrián Barbón, al respecto”. En cuanto a la posibilidad de que solo accedan al pantano una treintena de embarcaciones, González considera que “lo que quieren es matar el pantano, quieren taparnos la boca con cuatro canoas. No sé cómo quieren que una comarca como la de Redes tenga una explotación turística sin el desarrollo del pantano, un embalse que además están pagando los vecinos de Caso; deberían tener el agua y la luz gratis, y no es así”.

El tercer pilar de la movilización lo formaron los vecinos. En representación de todos ellos, Jorge Prado, alcalde pedáneo del pueblo de Tanes, destacó que su presencia “es para exigir, tanto a Cadasa como EDP que cumplan los acuerdos, que llevan en la Junta del Principado de Asturias desde el año 2017”. Prado hizo alusión a los continuos incumplimientos sobre este proyecto. “Llevan diciendo desde 2020 que en verano se iba a poder navegar, no se pudo. También lo dijeron en 2021 y tampoco. Ahora dicen que en 2022, pero no hay ninguna obra en marcha y sospechamos que este año tampoco se va a poder navegar”.

La movilización tuvo lugar en el Corredor del Nalón, cortado al tráfico durante diez minutos aproximadamente. Una vez terminado ese plazo, un grupo de vecinos decidió continuar con la protesta sentándose en la carretera. “Es muy poco tiempo diez minutos”, decía una de las manifestantes. Finalmente, estos vecinos decidieron levantar la protesta y el tráfico retornó a la carretera.