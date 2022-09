Vía libre a la obra de los accesos al ferial de Langreo tras recibir el permiso del Adif

Vía libre al inicio de las obras para los accesos al futuro ferial de Langreo, los Talleres del Conde. Los trabajos llevaban semanas parados a la espera del último trámite burocrático: la firma del acta de replanteo por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), por la cercanía de las obras al trazado de Renfe El Entrego-Oviedo. El documento ya llegó al Ayuntamiento de Langreo y ha sido firmado por la alcaldesa, Carmen Arbesú. Así, "ya no hay impedimentos administrativos" para que los trabajos por fin se inicien.

También se ha despejado una incógnita relacionada con la obra. Los trabajos, finalmente, no afectarán directamente a una de las esquinas del estadio municipal de Ganzábal, donde el Unión Popular de Langreo disputa sus encuentros en Segunda Federación. No habrá que derribar el cierre del campo, como se temía en un principio, pero la esquina del estadio más cercana a las obras –en la que hay un bar junto al córner– no podrá ser utilizada mientras se ejecuten los trabajos "por motivos de seguridad".

Desde el equipo de gobierno de Langreo se anunció ayer que por fin se había recibido la firma del acta de replanteo de las obras por parte del Adif. Era "el último trámite burocrático" que era imprescindible cumplimentar para poder desbloquear unos trabajos muy esperados, los de los accesos a los Talleres del Conde. Desde hace unos días, las máquinas habían vuelto al recinto. Los trabajos del acceso subterráneo se habían centrado hasta ahora en los preparativos para adecuar las conducciones eléctricas, en las proximidades del centro deportivo Juan Carlos Beiro y del campo de Ganzábal.

Una vez desbloqueado de la obra, la empresa podrá ejecutarla ya sin dilación. El proyecto, financiado con fondos mineros, fue adjudicado ya en el mes de abril, tras un primer concurso fallido debido a que la empresa adjudicataria inicial entró en liquidación. Finalmente, la obra saldrá algo más cara de lo previsto en el primer concurso, al pasar el presupuesto de adjudicación de 1.971.857 euros a 2.396.201 euros. Este incremento se produjo en el actual contexto económico, con un fuerte aumento de precios en las materias primas. En total, la obra cuenta con un plazo de 13 meses.

Rehabilitación

Una vez se ha dado vía libre a los accesos, queda pendiente la obra principal, la rehabilitación de los Talleres del Conde y su transformación en recinto ferial. En este caso, el Ayuntamiento también está a la espera, pero del permiso del Instituto de Transición Justa sobre su solicitud para aumentar el presupuesto de la obra, que contaba inicialmente con una partida de 3 millones de euros. El primer concurso público para la contratación de la reforma quedó desierto, ninguna empresa pujó por los trabajos debido a la alta inflación.

El ferial de los Talleres del Conde utiliza una parcela de 29.411 metros cuadrados, que en su día se expropió a Duro Felguera. Se recuperarán dos de las naves y se urbanizará todo ese espacio.