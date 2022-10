El nuevo telecabina dispara el tirón turístico de Pajares: "La campaña será apoteósica"

No había pasado nunca. Estamos a mediados de octubre y los empresarios turísticos de Lena que se dedican al mundo de la nieve, del esquí, ya están recibiendo llamadas de clientes. "No están reservando todavía porque no se sabe cuándo nevará pero sí está llamando mucha gente pidiendo información y eso no nos había pasado nunca a estas alturas del año". Lo dice Luis Núñez, presidente de Asturcentral, la asociación de empresas turísticas de la Montaña Central, que mantiene que "si nieva para el puente de diciembre esta temporada va a ser apoteósica".

Todo se debe a la mejora de la estación de esquí de Valgrande-Pajares donde la instalación de un nuevo telecabina ha despertado unas expectativas nunca antes vistas. "Todo el mundo pregunta porque quieren venir a inaugurarlo", explica Núñez. "No es ninguna exageración", insiste el representante del sector. "Hay mucha gente que venía a nuestros establecimientos y que acababa esquiando en Fuentes de Invierno (en el concejo de Aller) y que ahora nos están llamando para preguntarnos cómo va a quedar Pajares porque están muy interesados", ejemplifica. Ante lo que están viviendo en las últimas semanas no duda en asegurar que "las perspectivas son muy buenas y todo indica que va a ser una temporada de invierno excepcional". Núñez reconoce que ante el inicio de las obras de modernización del complejo invernal lenense los empresarios no las tenían todas consigo. "Viendo el historial que tenemos de la estación, con anuncios y mejoras que luego nunca se hacían, éramos un poco escépticos", explica. Ahora, reconoce, "estamos encantados". Y lo están porque "la obra va superlanzada, el tiempo ha ayudado y se ha trabajado muy bien". Núñez ha visitado en los últimos días la estación de esquí y ha comprobado de primera mano que "la obra va muy rápido". Tan rápido como irá el futuro telecabina que, si nada se tuerce, se inaugurará a principio de temporada. Allá por los primeros días de diciembre. Con el nuevo remonte los usuarios ascenderán de la parte baja de la estación a la zona alta en apenas cuatro minutos cuando en la actualidad, utilizando el telesilla cruatriplaza desembragable ese tiempo, alcanzaba los 15 minutos. Además de que en la cabina los esquiadores no tendrán que soportar el frío y la nieve los días de mal tiempo. Tras la instalación de las pilonas se han construido también las estaciones de salida y de llegada del telecabina, donde ya se han instalado las casetas de servicio. En los próximos día se debería colocar el cable, tensarlo y colgar las cabinas que transportarán a los usuarios. Después llegará el momento de realizar las pruebas de funcionamiento antes de la inauguración del nuevo remonte. La estación dispone ya de todos los materiales para acabar la obra. A Valgrande-Pajares han llegado ya parte de las cabinas y también se han recibido en la estación lenense los cuatro kilómetros de cable que guiarán el recorrido de ida y vuelta. Al mismo tiempo que se trabaja en la instalación del nuevo telecabina, se está también modificando el trazado del telesilla Brañilllín, que desde la próxima temporada quedará como una silla auxiliar entre las zonas media y alta de la estación. Las obras tiene un presupuesto de 9,7 millones de euros.