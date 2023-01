La fiebre de la lotería desborda en Mieres a los clubes deportivos: "Es asombroso"

Si es cierto que la buena suerte a veces se encuentra y otras se busca, esta reflexión bien puede definir la actitud de muchos mierenses ante el inminente sorteo de la Lotería del Niño. Los 137 millones del Gordo de Navidad que repartió el Club Atletismo Mieres han generado una oleada, entre ilusionada y ansiosa, por conseguir participaciones para la cita de Reyes. En esta ocasión el equipo local de atletismo no juega, pero la demanda se ha proyectado sobre el resto de entidades deportivas, que se están viendo desbordadas por la demanda, superando todas las previsiones. Hasta el punto de obligar a las directivas a comprar más décimos e incluso a restringir la venta.

Los casos del Club Patín Mieres y del Baloncesto Villa de Mieres revelan el enorme interés que entre los vecinos ha suscitado el sorteo del Niño, algo impensable antes de la explosión de millones del Gordo. "Nosotros encargamos 500 participaciones en noviembre con el acuerdo de que las que no vendiéramos las podríamos devolver, ya que este sorteo está lejos de tener la misma demanda que el de Navidad", explica Juan Lana, presidente del equipo de baloncesto. "Las papeletas se vendieron en unas horas, fue una locura". Para poder atender la demanda de sus socios, la entidad rastreó los puntos de venta de su número y se ha hecho con otras 450 participaciones, que ayer comenzaron a vender en el kiosco que se encuentra en la calle Manuel Llaneza. "Solo vendemos a nuestros socios y tras reserva, ya que la gente está como loca; si tuviéramos 20.000 euros en lotería la venderíamos en un momento", apuntan los directivos.

El Baloncesto Villa de Mieres se ha visto totalmente sobrepasado por la demanda. "Nos la quitan de la mano (la lotería), todo el mundo quiere una participación", destaca Juan Lana. Lo que mucha gente no entiende es que el club, pese a los esfuerzos que ha hecho para atender a sus socios, tiene una limitada capacidad de respuesta, ya que no puede adquirir más talonarios en el restringido mercado: "No todo es tan bonito como parece. Lo estamos pasando mal con tanta gente reclamando, y no todo el mundo entiende las limitaciones. No somos una administración de lotería y no estamos preparados para esto", reconocen los directivos. Con todo, la entidad está haciendo un enorme esfuerzo para dar la mayor cobertura posible.

La realidad del Club Patín Mieres es casi idéntica, con todos los talonarios ya vendidos. "Puede ser que quede alguna participación suelta aún sin vender, pero se puede decir que está todo cubierto, cuando otros años no había casi interés", señala Mario Gomes, presidente del equipo. "Todo esto ha sido un boom; estamos muy sorprendidos", recalca el máximo responsable de la histórica entidad . "Yo, solo, he vendido seis o siete talonarios. Si los sacaba en una cafetería para ofrecérselos a un conocido, otros clientes se levantaban de inmediato para comprar. La verdad es que cuesta dar crédito a lo que está pasando y a cómo ha reaccionado la gente ante lo sucedido con el Gordo", apunta Gomes, que reconoce estar totalmente "asombrado"

Al Caudal Deportivo también le han quitado todas la participaciones de la mano, aunque en este caso solo llama la atención la velocidad, ya que la entidad suele "colocar" habitualmente todas las papeletas. Y mientras el resto de clubes han aparcado momentáneamente la gestión deportiva para asumir un insospechado papel de administradores de lotería, el equipo de atletismo también se dedica al mismo menester, aunque en este caso organizando la placentera tarea, pero no por ello menos fatigosa, los cobros de más de 137 millones de euros: "Han sido días agotadores", señala Jesús Hevia, presidente del club mierense. A la espera de que las participaciones se puedan cobrar a partir del día 9 enero en las oficinas del banco Sabadell-Herrero de Mieres, Aller y Lena, Hevia sigue desde la distancia el frenesí que se registra en el resto de clubes: "Lo que está pasando es para un estudio sociológico", remarca. Los mierenses han pasado de esperar por la suerte a buscarla con ahínco.