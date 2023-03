Los promotores de la fábrica de paneles solares se comprometen con Langreo a contratar proveedores locales

Los detalles se conocerán el lunes. Será ese día cuando Exiom Solar Ibérica, la alianza de la asturiana Exiom Solution y la multinacional energética Iberdrola, desvelen en Oviedo su proyecto de implantación en Langreo de la primera gran planta en España de fabricación de módulos fotovoltáicos.

Por ahora se sabe que quieren empezar a operar a finales de año, que crearán 115 puestos de trabajo directos y que se instalarán en las naves de la extinta Vesuvius, en el polígono de Riaño, en Langreo. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, ya ha mantenido un encuentro con los responsables de Exiom. De lo hablado en esa reunión destaca que "quieren, en la medida de lo posible, que todos los componentes que utilicen en la fabricación sean de la zona, lo que también generará empleo indirecto".

Con ese anuncio, el optimismo se ha instalado en el concejo. Tanto que, por parte de la Asociación de Empresarios del Nalón, Javier Fernández apuntó que "llevamos dos décadas con deslocalización y cierres de empresas y, ahora, con la llegada de Exiom, vemos la luz al final del túnel".

El proyecto parece que pone fin a la "reconversión, reconversión, reconversión como idea fuerza con la que hemos vivido en los últimos años". Así lo dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien afirmó que "ha llegado el momento de Asturias, el momento en que todas las piezas encajan". El Presidente no quiso aportar datos, a la espera de que lo haga la empresa, pero sí aseguró que "esta inversión abre una línea de mercado importantísima". Barbón repitió en Laviana, tras la celebración del Consejo de Gobierno, algo que ya había dicho horas antes la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, en una reunión con empresarios. "No solo es que nazca la empresa, es que se desarrollará y seguirá creciendo". "No van a parar aquí, quieren ir creciendo", manifestó la Alcaldesa.

Arbesú y su equipo celebraron ayer un desayuno de trabajo con una treintena de empresarios. Entre ellos también reinaba el optimismo, no solo por la planta de paneles solares, sino por proyectos como la lavandería hospitalaria, que también se hará en Langreo, y el desarrollo del turismo industrial. "Hay que impregnarse de esta marea positiva", subrayó la Alcaldesa.

Marta Pérez, gerente de Valnalón, destacó que la actividad empresarial que se desarrolla en Langreo "es muy distinta y ya está alejada de la minería y la siderurgia". Para Pérez, la planta de Exiom es, además de "una muy buena noticia", el camino que debe seguir Langreo, "no renunciar a su parte industrial". La responsable de Valnalón quiere un Langreo "al que vengan más empresas y al que la gente no venga solo a trabajar sino también a vivir".

El presidente de la patronal de Hostelería (Otea) y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Luis Álvarez Almeida, aplaudió la apuesta de Exiom. "La zona necesita inversiones como esta". En su papel de representante de los hosteleros destacó la importancia que puede tener para el sector. Almeida apuntó al turismo industrial como "herramienta potentísima para desestacionalizar el turismo".