El plan del Principado para las piscinas de Pénjamo no calma el malestar vecinal

Vecinos de Pénjamo y los dirigentes de IU en Langreo instaron ayer a recuperar los actuales vasos de las piscinas, con el objetivo recuperar el complejo deportivo cerrado en 2010. A su juicio, es la única alternativa ya que el plan para demoler las actuales piscinas anunciado por el Principado –con el compromiso de hacer otras nuevas en su lugar– no es factible "por la falta de espacio, ya que el proyecto incluye sacar a la superficie el arroyo del Fresno, siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica. Los vecinos también indicaron que la desaparición definitiva del complejo deportivo también supondría la "muerte" del barrio langreano.

Así lo expresó Rubén Cámara, portavoz del colectivo "El Güesperón", en un acto en el que estuvo acompañado por Roberto Marcos García Rodríguez, candidato municipal de IU en Langreo, y Pablo Álvarez, portavoz de Unidas por Llangréu, que mostraron sus "sorpresa ante el anuncio del proyecto que tiene el Principado para el centro deportivo de Pénjamo".

El Gobierno regional adelantó la pasada semana que ya ha encargado la redacción del proyecto de demolición de las piscinas. Cuando esté listo, lo sacará a licitación con un presupuesto de 604.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de cinco meses.

Acuerdo

A partir de ahí, se tendrá que poner en marcha el acuerdo entre la Administración regional y el Ayuntamiento de Langreo para estudiar los usos de la parcela, "con un proyecto que incluya la viabilidad de la construcción de uno o dos vasos de piscinas recreativas en algún punto de la parcela que cuente con la autorización previa del organismo que gestiona la cuenca fluvial". Además, las obras incluyen el encauzamiento del arroyo del Fresno, que ahora va bajo tierra, siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

"No podemos seguir perdiendo patrimonio porque no se cuidan las cosas. Las piscinas de Pénjamo son muy necesarias, para dar servicio a la población y para poder revitalizar la zona en la que están", aseguró el candidato de IU. Por su parte, Pablo Álvarez, argumentó que "el compromiso con Pénjamo del que hablan no existe, se agarran a un informe de Confederación sobre un riachuelo que nunca molestó y que ahora va a ser la excusa para que en ese terrenos no se vuelvan a reabrir las piscinas. Eso es lo que nos tememos, y lo que vamos a exigir es que se recuperen las actuales piscinas". Rubén Cámara, que acudió en representación del colectivo "El Güesperón" aseguró que el río va embovedado por debajo del prau y en ningún momento pasa por debajo de los vasos". El representante vecinal indicó que, al sacar el arroyo a la superficie, no habrá espacio para construir vasos nuevos con el suficiente tamaño. "Llevamos trece años de lucha desde que se cerró el complejo y vamos a seguir peleando. Si no se recuperan las piscinas será la muerte del barrio, que ya ha visto como han cerrado varios negocios en los últimos años", señaló.