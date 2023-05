Empresarios del sector forestal reclaman mejorar la gestión de los montes de castaños

La recomendación de algunos expertos de que la mejor manera de salvar los bosques de castaños es hacer talas masivas no ha gustado a los empresarios del sector. David Barraso, técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Lena y decano territorial del Colegio de Ingenieros Forestales, afirmó hace días en Mieres que "desde un punto de vista práctico, dado el grado de afección de la especie, lo más conveniente parece la tala de estos árboles para proyectos como la biomasa o pellets",

Los empresarios rechazan una postura tan drástica. Susana Martínez, responsable de la empresa Siero Lam, con 50 años de presencia en el sector e integrada en el Centro Tecnológico de la madera, reconoce que en los bosques de castaños hay enfermedades, "como en todos los bosques del mundo", pero asegura que "los árboles están vivos y no tiene sentido cortarlos para biomasa, no es lo mismo que ocurrió hace dos años en los bosques de pinos del País Vasco, cuando el hongo de la banda marrón mató hasta el 90 por ciento de ejemplares de grandes masas forestales". Por entendernos, "algunos castaños están enfermos, pero poco", lo que no justifica esas talas masivas que se plantean desde algunos sectores.

"Las masas de castaño están vivas, tienen enfermedades que pueden retrasar el crecimiento y en vez de cortar el árbol cuando tiene 50 años lo cortas cuando tiene 55", explica Martínez. La empresaria y experta apunta que desde el Centro Tecnológico de la madera se lleva años trabajando con países como Francia y se ha demostrado "que cuando gestionas bien un bosque desaparecen las enfermedades". Martínez lo desarrolla detallando que "en Asturias la mayor parte de los bosques de castaño son de monte bajo, surgidos después de una corta". Lo que quiere decir que el castaño "brota de la cepa de otro árbol cortado, lo que ocurre es que en esa cepa salen muchos brotes. y la mayoría de ellos mueren por competencia pero si no intervienes te pueden quedar cinco palos, cinco árboles compitiendo entre sí, lo que supone un desgaste enorme". Lo ideal sería intervenir en esas cepas y dejar tan solo uno de los dos pies que puedan crecer, "si no lo que ocurre es que al final crece un árbol pero ha sufrido tanto desgaste que no es capaz de enfrentarse a las enfermedades". En Asturias los bosques de castaños tienen una densidad de 2.000 ejemplares por hectárea "cuando lo ideal sería estar entre los 250 y los 600 ejemplares", explica la responsable de Siero Lam, que subraya que "en los montes en los que se trabaja y se hace una gestión sostenible, las masas forestales no están casi enfermas porque los árboles son más fuertes".

Mejorar la gestión de los bosques

En eso sí coinciden todos los profesionales relacionados con el sector forestal: la necesidad de mejorar la gestión de las masas arbóreas del Principado. Hay ayudas públicas para ello pero como explica Susana Martínez, "es muy difícil acceder a ellas". El problema es que "entre los requisitos están los relacionados con las escrituras y el catastro y en muchas ocasiones no coinciden estas cuestiones o las delimitaciones del monte y eso hace prácticamente imposible acceder a esas ayudas".

Ella insiste en que se debe "utilizar la madera contra el cambio climático" y no cortarla, si no está enfermo el árbol, para biomasa. "Los bosques son almacenes de CO2", enfatiza Martínez, que entiende que "hay que utilizar la biomasa pero no cortar un bosque a matarrasa para quemarlo, hay que quemar lo que no sirva para otra cosa".

"Sí, los árboles están enfermos pero viven y están bien", insiste para defender que lo que hay que hacer no es cortar por lo sano sino estudiar la situación real de los bosques y favorecer una buena gestión "que finalmente nos beneficia a todos".