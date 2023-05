El gobierno local de Langreo no ve viable la "ley de espichas" que piden entidades de festejos

El gobierno local de Langreo (PSOE) aseguró ayer que no ve viable poner en marcha una ordenanza específica para regular espichas en el concejo, ya que la organización de estos eventos ya viene regulada por una normativa de rango superior, en este caso de ámbito regional. Esa ordenanza fue una de las peticiones planteadas al Ayuntamiento por quince asociaciones de festejos de Langreo que suman más de 8.000 socios. También piden un mayor volumen de subvenciones (actualmente tienen que repartirse 36.000 euros entre todas), más agilidad en su cobro, ampliar el horario de cierre de las barras de las fiestas y la mencionada aprobación de una ordenanza municipal que regule la organización de espichas. De lo contrario, las fiestas están en "serio riesgo" de desaparecer, alertaron.

La normativa regional impide celebrar espichas si no se contrata para ello a un profesional. Por ello, las asociaciones de festejos demandan una ordenanza municipal específica que permita flexibilizar esa norma, como ocurre en otros concejos. No obstante, la solución no es fácil, según indicó el gobierno local: "Sí que hay otros municipios que tienen este tipo de ordenanzas, pero se regulan por ella porque son anteriores a la ley regional. Langreo no tiene esa ordenanza y si ahora nos pusiéramos a redactarla desde el inicio no podrían entrar en contradicción con una norma de rango superior".

En otros de los puntos que pusieron las asociaciones de festejos sobre la mesa sí ven más posibilidad de entendimiento. "El tema del límite de los horarios, por ejemplo, está fijado para negocios hosteleros, pero sí se podría estudiar una mayor flexibilidad para fiestas concretas en el caso de las barras de las fiestas de las propias sociedades organizadoras", señalaron los responsables municipales.

Subvenciones

También aludieron desde el gobierno local a la partida de subvenciones (36.000 euros) que las asociaciones entienden insuficiente. "Existe esa partida de 36.000 euros en régimen de concurrencia competitiva, pero también hay aportaciones específicas para actividades concretas que organizan algunas de esas entidades. En cualquier caso, la puerta está abierta para hablar de un aumento de la partida genérica si los colectivos creen que no cubre las necesidades".

Sobre la poca agilidad en el cobro de las ayudas, el gobierno local apuntó que la previsión es que las entidades puedan pasar a cobrar el 100 por ciento de la ayuda cuando se solicita. En la actualidad, se percibe en ese momento el 80 por ciento de la subvención, mientras que el 20 por ciento restante se cobra cuando se justifica el gasto, generalmente al final del ejercicio.

Lo colectivos de festejos había alertado de que "si no se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones o se ignoran y ni siquiera se debaten, nuestra existencia correría serio riesgo y, sin nosotros en los pueblos, nuestros valles, montañas y calles se verían abocados al más absoluto de los silencios".