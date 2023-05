Las fiestas populares de Langreo, en riesgo de desaparición: el SOS de quince sociedades para salir adelante

Quince asociaciones de festejos de Langreo que suman más de 8.000 socios, han hecho frente común para demandar al Ayuntamiento un mayor apoyo a la hora de organizar la fiestas ya que, de lo contrario, están en "serio riesgo" de desaparecer, alertaron. Piden un mayor volumen de subvenciones (actualmente tienen que repartirse 36.000 euros entre todas), más agilidad en su cobro, ampliar el horario de cierre de las barras de las fiestas y la aprobación de una ordenanza municipal que regule la organización de espichas, entre otras medidas.

La petición se acordó tras las reunión que representantes de quince asociaciones de festejos, vecinos y cultura mantuvieron en la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" La Felguera. "En el escrito pedimos amparo al Ayuntamiento de Langreo por temas que nos preocupan", indicaron para exponer que su reivindicación no tiene ningún tipo de contenido político porque son problemas que "venimos arrastrando desde hace años", independientemente del signo del gobierno local. "Estamos dispuestos a sentarnos a seguir debatiendo y consensuando con los partidos políticos y el gobierno que vaya a salir de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo".

En lo relativo a las subvenciones, los colectivos ven "urgente y necesario" aumentar la partida que ahora se destina, que asciende a 36.000 a repartir entre quince asociaciones, "muy bajo para toda la labor que se realiza. Además, es necesario fijar un calendario de cuándo se debe realizar el pago en tiempo y forma por parte del ayuntamiento de las mencionadas subvenciones". También piden en este capítulo acelerar el cobro, ya que algunas de ellas han percibido apenas unos días los pagos del año pasado, con lo que ello implicada para hacer frente a los requerimientos de proveedores. Incluso plantean anticipar ese cobro, como en otros concejos.

Solicitan también un aumento del número de actuaciones a realizar en los distintos pueblos del concejo y que el Ayuntamiento pase a subvencionar al menos dos actuaciones (actualmente es una). Ven "prioritario", además, ampliar el horario de cierre de las barras de las carpas y locales festivos ligados a estas entidades, que "ahora mismo está impuesto en las cuatro de la mañana. Sobre todo hay que tener en cuenta aquellos días en los que en la jornada siguiente no es día laborable. Esto permitiría a los locales ampliar su actividad con los socios".

Otro tema que preocupa a las asociaciones son las espichas, que ya generó polémica en marzo por la concesión de los permisos. La normativa regional impide celebrar espichas si no se contrata para ello a un profesional, por lo que piden una ordenanza municipal específica que permita flexibilizar esa norma, como ocurre en otros concejo. "Actualmente, Langreo no cuenta con una normativa específica de espichas que regule la concesión de licencias para la realización de estas jornadas. Puesto que las asociaciones que organizan estos eventos no tienen ánimo de lucro y además son su principal fuente de ingresos, se hace sumamente importante que exista una regulación y que permita, por lo menos, a los colectivos organizar un mínimo de cinco espichas o jornadas gastronómicas al año". Y añadieron: "Otros ayuntamientos de la cuenca del Nalón como Laviana o San Martín del Rey Aurelio ya cuentan con esta normativa y la experiencia, según nos comentan desde asociaciones de estos dos municipios, está siendo muy buena".

Riesgo

Los colectivos de festejos argumentan que, "en un contexto en el que nos encontramos de pérdida de población, el mantenimiento de la actividad en los pueblos está supeditado, en buena medida, a las actuaciones que llevamos a cabo las asociaciones. Mantener vivos los pueblos y activos a nuestros socios solo se puede conseguir si desde las administraciones nos apoyan y no nos ponen piedras en el camino". "De lo contrario", alertaron, "si no se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones o se ignoran y ni siquiera se debaten, no solo se vería mermada nuestra actividad. Nuestra existencia correría serio riesgo y, sin nosotros en los pueblos, nuestros valles, montañas y calles se verían abocados al más absoluto de los silencios. Y ninguna persona que busque lo mejor para Langreo quiere esto".