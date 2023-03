Los pueblos quieren irse de espicha: asociaciones de Langreo piden flexibilidad para organizar estos festejos populares

La normativa regional impide celebrar espichas si no se contrata para ello a un profesional. Es la mala noticia con la que se han encontrado dos asociaciones de Langreo que tenían previstas sus celebraciones para este fin de semana, una, y para dentro de un mes, la otra.

Son dos asociaciones de la zona rural del concejo que querían reunir a sus vecinos entorno a unas botellas de sidra y algo de comida, pero no podrán hacerlo, así se lo han explicado en el Ayuntamiento de Langreo.

Ovidio García está al frente de la Asociación cultural de La Muñeca y La Zoreda. La Muñeca pertenece al concejo de Siero y La Zoreda al de Langreo. Son dos pequeñas localidades separadas por una carretera y un prao. Después de 28 años un grupo de nueve personas ha recuperado la asociación de vecinos de la zona y su intención era celebrar una fiesta los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. Tienen el prao y el permiso para instalar una carpa pero ya les han dicho que nada de espichas. García acudió a informarse al Ayuntamiento y le remitieron a la Policía Local donde le explicaron que no tendría problema con el permiso para la carpa ya que cumplía con todos los requisitos, pero a la hora de preguntar por la espicha la cosa se complicó, le explicaron que para hacerla «necesitaría un permiso de venta ambulante de comida, o algo parecido, con una cocina y con la documentación de estar dada de alta la actividad». No es el caso, ellos quieren «hacer la fiesta que toda la vida se hizo en el pueblo» y no había tantos permisos que conseguir.

En la asociación se han quedado un poco chafados «porque lo que queríamos era juntar a la gente del pueblo, todo el mundo tenía muchas ganas de subir al prao y vernos en otro sitio que no fueran los funerales», explica García.

El presidente vecinal pide al Ayuntamiento que sea más flexible y que adopte normativas como las de concejos cercanos como Siero o Laviana, que asegura que sí permiten este tipo de celebraciones. «Podía haberlo solicitado en Siero y me hubiese ahorrado problemas porque uno de los pueblos es del concejo, pero yo soy de Langreo y quería hacerlo aquí», reflexiona García.

En otro punto del concejo, La Tabierna, en Riaño, están en las mismas. Nada de espichas. Ellos querían hacerla este fin de semana, con motivo de la inauguración del centro social, cuya reforma han financiado los vecinos con los 30.000 euros del premio al Pueblo Afayaizu. «Si no podemos hacer estos eventos para qué queremos en centro social», se lamenta Marisol Fernández, de la asociación de vecinos.