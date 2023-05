El Berrón-Sotrondio: El tren que nadie sabe que existe

Julián Serrano usa a diario el tren de la línea Gijón-Laviana, "para ir a trabajar, para la compra, para todo". Vive en Carbayín (Siero) y desde el 1 de septiembre hasta ayer mismo tuvo que cambiar el tren por el autobús. Las obras de remodelación de la vía obligaron a cortar durante meses el tráfico ferroviario entre El Berrón y Laviana. Los trenes volvieron a circular este sábado por la mañana, aunque sin apenas usuarios. "Dieron la orden ayer (por el viernes) por la noche y la gente no se ha enterado", explicaba Serrano. Él mismo fue al mercado semanal de La Felguera en uno de los autobuses que puso Renfe como transporte alternativo durante las obras. Este vecino de Carbayín fue a coger el autobús, como hacía a diario, y vio el tren en la estación: "No me daba tiempo a cogerlo así que opté por el autobús". Eso sí, a la vuelta, ya con las bolsas de la compra, volvió a su transporte habitual, el tren de ancho métrico, la antigua Feve, que une Gijón y Laviana.

