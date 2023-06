Langreo adelanta el traspaso de poder de Carmen Arbesú (PSOE) a Roberto García (IU)

Roberto García (IU) fue el candidato más votado en Langreo en las elecciones municipales del pasado 28M. La lista de la coalición de izquierdas obtuvo 8 concejales, frente a 7 del PSOE, 4 del PP y 2 de Vox.

IU gobernará en minoría al no haber posibilidad de pactos para sumar la mayoría absoluta de once concejales para arrebatar la alcaldía a la lista más votada.

Roberto García insiste constantemente en que aún no es alcalde, que no lo será hasta mañana, sábado, cuando se produzca la votación en el pleno de investidura y sea nombrado regidor. En ese momento sucederá a Carmen Arbesú, la candidata socialista y todavía regidora en funciones.

De todos modos, García ya va tomando el pulso a lo que será su nuevo trabajo en los próximos cuatro años y su antecesora se lo ha querido poner fácil. Ambos mantuvieron este jueves un encuentro en el Ayuntamiento de Langreo, en Sama, para ir haciendo poco a poco el traspaso de poderes. La cita fue después de la presentación de la subida a Santo Emiliano. El candidato socialista acudió a la presentación y se sentó entre el público pero le invitaron a tomar asiento en los asientos destinados a los concejales y a los organizadores del acto. "No, no, que todavía no soy alcalde, ni concejal", repitió una vez más. Finalmente, y ante la insistencia, García accedió a sentarse junto a la portavoz del PP, María Antonia García.

IU ganó las elecciones en Langreo con ocho concejales, los mismos que tenía en el mandato que finaliza mañana la coalición Unidas por Llangréu, en la que cuatro ediles eran de IU y los otros cuatro de Podemos. En estas municipales las dos formaciones se presentaron por separado al no lograr alcanzar un acuerdo. Finalmente, Podemos, con Rafa Palacios, coordinador regional en funciones de la formación morada, se quedó fuera del Ayuntamiento.